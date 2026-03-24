台南首座初中80歲生日 攜手社區民眾跑出健康活力

台南市南區市立大成國中舉行創校八十週年路跑賽活動，首度邀請社區民眾加入師生路跑行列。（大成國中提供）

台南市首座市立初中大成國中，延續近30年的傳統活動「全校學生班際3K路跑賽」，今年首度開放社區民眾參與，為創校80週年校慶系列活動揭開序幕，攜手社區民眾共創學校與社區的健康活力。

今年路跑路線從大成國中出發，沿校園外圍5公頃校地環繞2圈後返回終點，全程約3公里，活動長年於段考之前舉行，已成為大成學生與校友們青春記憶裡不可或缺的重要儀式，不僅是體能的挑戰，更是毅力與自我超越的象徵。

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過去大成國中素有體育強校美譽，路跑活動源於1998年，由美國進修返台的體育組長黃美桃引進「健康促進」理念，在時任校長翁資雄支持下推動實施，持續辦理至今，從未間斷，成為該校極具代表性的特色活動。

大成國中校長陳毓珺表示，今年逢大成創校80週年，特別增設「社區健康快樂組」，不分年齡與體能，歡迎社區民眾與學生一起參與，在奔跑中感受校園活力，也找回自己的青春節奏，近1個多月來，校園周邊可見師生利用晨間與體育課積極練跑，為活動暖身，展現高度參與的熱情。

今天共有900位大成國中師生與社區50位民眾參加路跑，其中不乏70多歲的長青跑者，包括該校第2屆70歲的校友、70多歲的志工團成員都展現老當益壯的運動精神，也都順利完賽。校慶系列活動還包括校慶音樂會、傑出校友選拔、校友回娘家及校慶運動會等，精彩可期。

社區民眾參與台南市南區市立大成國中師生路跑賽活動。（大成國中提供）

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