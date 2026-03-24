福岡返台航班遇宵禁旅客滯留過夜 虎航：定額補貼住宿費及餐食

台灣虎航示意圖。（記者吳亮儀攝）

台灣虎航昨天（23日）原訂由福岡返台航班，因遇到福岡機場宵禁，只能停飛；對此，台灣虎航表示，將提供IT721旅客定額補貼住宿費及餐食，對此造成旅客的不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。

昨天虎航1架IT721福岡飛往桃園航班，原定傍晚5時55分起飛，但旅客準備登機時卻發現起飛時間不斷異動，等到晚上快10點上機後又宣布因機場宵禁當天無法起飛。

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虎航表示，昨天IT720自桃園出發至福岡航班因落地時遭遇不穩定進場，於福岡機場執行重飛後，因考量油量限制規定，故依照程序轉降大阪關西機場進行加油後再飛福岡。

虎航續指，但後續因遭遇福岡機場宵禁，導致IT721航班無法取得起飛許可，將提供IT721旅客定額補貼住宿費及餐食，對此造成旅客的不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。

另外，台灣虎航今天也有10班航班異動，包含大阪關西、福島、名古屋、沖繩、岡山及普吉等航線，最長將延誤5小時；對此，虎航僅回應，因班機調度所致。

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