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    首頁 > 生活

    圖輯》來「靜心苑」打卡！疾管署消除結核病 強化與民互動

    2026/03/24 14:29 記者張嘉明／台北報導
    疾管署24日在前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，現場準備簡易和服，供民眾拍照打卡。（記者張嘉明攝）

    疾管署24日在前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，現場準備簡易和服，供民眾拍照打卡。（記者張嘉明攝）

    為響應3月24日世界結核病日主題「Yes! We can End TB! Led by countries. Powered by people.（消除結核，政府領航，群策群力）」，衛福部疾管署今天舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，邀集台灣結核病防治專家學者、民間團體以及社區民眾，進入前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，回顧我國結核病防治歷史，說明現行結核病防治方式及潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療專案推動經驗，分享日常預防結核病的方法及呼籲有症狀及早就醫檢查的重要性，力求達到全民的共同參與。

    在靜心苑2館活動現場，除了有導覽人員深入介紹場館歷史，還準備簡易和服、紀念摺扇等提供民眾於苑中合影打卡，強化民眾互動、推廣結核病相關衛教認知。

    疾管署羅一鈞署長表示，台灣結核病防治多年來在公衛、醫療、民間團體以及各部會等的努力下，2025年結核病新案之發生率降至每10萬人口約25例，相較2005年每10萬人口73例，累積降幅達66%。

    疾管署24日在前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會。（記者張嘉明攝）

    疾管署24日在前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會。（記者張嘉明攝）

    中華民國防癆協會理事長余明治24日配戴肺結核菌影像領帶，出席「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會。（記者張嘉明攝）

    中華民國防癆協會理事長余明治24日配戴肺結核菌影像領帶，出席「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會。（記者張嘉明攝）

    疾管署提供「清除結核 社區同行」紀念摺扇，供民眾合影。（記者張嘉明攝）

    疾管署提供「清除結核 社區同行」紀念摺扇，供民眾合影。（記者張嘉明攝）

    疾管署準備簡易和服，供民眾拍照打卡。（記者張嘉明攝）

    疾管署準備簡易和服，供民眾拍照打卡。（記者張嘉明攝）

    疾管署署長羅一鈞。（記者張嘉明攝）

    疾管署署長羅一鈞。（記者張嘉明攝）

    為響應3月24日世界結核病日主題「消除結核，政府領航，群策群力」，疾管署24日舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，疾管署署長羅一鈞（中）等一同持守護扇合影，象徵邀請民眾共同守護健康。（記者張嘉明攝）

    為響應3月24日世界結核病日主題「消除結核，政府領航，群策群力」，疾管署24日舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，疾管署署長羅一鈞（中）等一同持守護扇合影，象徵邀請民眾共同守護健康。（記者張嘉明攝）

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