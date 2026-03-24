大爆花！台中百年九重葛桃紅瀑布傾洩 網友：像電影場景

國漫館九重葛老欉，豔麗桃紅色花朵如桃紅色瀑布般傾瀉而下，吸引民眾搶拍。（記者蔡淑媛攝）

最美九重葛大爆花！台中國家漫畫博物館園區秘境驚豔登場，一株樹齡將近百年的九重葛老欉強勢盛放，桃紅花海鋪天蓋地，美景一夕爆紅，吸引大批民眾專程前往捕捉這場限定的粉紅盛宴。

國家漫畫博物館口附近奪目的桃紅色早已搶先登場，這株屹立近一世紀的九重葛老欉，花開之際幾乎葉影全無，滿枝頭的鮮豔桃紅花朵層層疊疊、密不透風，從高處傾瀉而下，宛如一道桃紅瀑布，氣勢磅礴，令人嘆為觀止。

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園區保存完好的日式木造老屋，交織出古典與繁花的夢幻氛圍，讓許多造訪民眾直呼「像電影場景，捨不得離開！」國漫館的前身為日治時期「台中刑務所官舍群」，是全台保存最完整的日本監獄建築遺址，占地廣達2公頃，共有19棟歷史建物，樹木蓊鬱、綠意盎然。

這株聲名遠播的九重葛老欉，多年來枝幹粗壯、枝葉蔓延至木造官舍屋頂，對珍貴歷史建築的結構安全構成潛在威脅，台中市府2021年在官舍旁量身打造永久性鋼棚架，以8支方管立柱撐起距屋頂約80公分、面積達18坪的堅固支撐系統。

九重葛一年可開好幾次花，這株近百歲的九重葛，以春天開的花最為繁盛，這次花期已進行一個月左右。

國漫館九重葛老欉，豔麗桃紅色花朵如桃紅色瀑布般傾瀉而下，吸引民眾搶拍。（記者蔡淑媛攝）

國家漫畫博物館近百年老叢的九重葛花，盛開壯觀，滿開的鮮豔桃紅花景，如同超大粉紅樹傘。（記者蔡淑媛攝）

九重葛老欉與日式木造老屋相映，彷彿踏入電影場景。（記者蔡淑媛攝）

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