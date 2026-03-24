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    首頁 > 生活

    台東縣115學年度起調升幼兒園廚工薪資 發放教保員地域加給

    2026/03/24 11:31 記者黃明堂／台東報導
    台東縣115學年度起將發放幼兒園教保員地域加給。（台東縣府提供）

    台東縣115學年度起將發放幼兒園教保員地域加給。（台東縣府提供）

    台東縣長饒慶鈴宣布115學年度（115年8月1日起）將推動兩項幼教友善職場措施，一是調升公立幼兒園廚工薪資為最低工資的1.1倍，二是發放偏遠地區公立幼兒園契約進用教保員「地域加給」。縣府期盼透過制度化支持，穩定幼教人力，提升整體幼兒照顧品質，讓家長更安心。

    縣政府教育處表示，今年8月1日起，全縣公立幼兒園廚工薪資將由最低工資調升1.1倍，調升為月薪為32450元、時薪為216元，預計約有92名廚工同仁受惠。此次調整薪資，除了提升廚工待遇，也有助於穩定廚工人力，確保公立幼兒園供膳服務品質。

    同時，為支持服務於偏遠地區之教保服務人員，縣府同步推動「契約進用教保員地域加給」措施，8月1日起，服務於偏遠地區公立幼兒園之契約進用教保員（含服務滿3個月以上之全時間代理教保員），將依縣府各服務處所地域加給標準發給補助。此項措施除可補助偏遠地區教保員交通與生活支出外，也有助於穩定教保人力、降低流動率，確保偏鄉幼兒享有穩定且優質的教保服務。

    饒慶鈴指出，幼兒教育是教育體系的重要基礎。透過調整廚工薪資與發放教保員地域加給，除了保障第一線工作人員的勞動權益，也有助於建立穩定的教保服務環境，進一步提升全縣幼兒教育品質。縣府未來也將持續投入資源，優化幼教人力制度與工作環境。

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