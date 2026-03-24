綠色和平籲AI用電轉型 點名台積電、聯電、美光挽救生命

綠色和平與國際組織CREA合作發布研究報告，指出AI用電需求增加，將導致國內化石燃料電廠空污增加，影響人命健康，呼籲半導體大廠積極綠電轉型。（記者吳柏軒攝）

「綠色和平」與國際組織「CREA」合作今（24）日發布研究報告，指AI蓬勃發展，半導體大廠的用電需求也大增，以目前用電趨勢，到2030年恐怕「化石燃料發電產生的空氣污染物，致90人早死、277童氣喘與1.9萬天工作缺勤，造成156億元經濟損失」。點名呼籲台積電、聯電、美光帶頭，若積極綠電轉型，「可挽救41條生命」。

「綠色和平」氣候與能源專案主任張皪心說，他們與國際研究機構Centre for Research on Energy and Clean Air（CREA）攜手，《呼吸告急：台灣電子業用電對健康與經濟衝擊報告》是針對台灣電子製造業用電需求，對應到台灣化石燃料發電可能製造出來的空污，在2030年可能造成的健康影響，並換算成經濟損失。

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CREA分析師Daniel Nesan表示，台灣整體電子製造業用電量年增2.8％、推估到2030年，依台電電網規劃及化石燃料發電廠分布，鎖定空污PM2.5、二氧化氮及二氧化硫3種，再套入全球疾病負擔研究的空污濃度與健康關係等分析，推論出早死、氣喘及缺勤天數等估計經濟損失影響。

Daniel指出，若維持現行用電成長不變，台電供電產生的空污，以國際研究得知的致病率，「推估2030年將致約90人早死、277名兒童氣喘與1.9萬天工作缺勤，造成156億元經濟損失（包含早死的生命價值）」。

Daniel又進一步引用台積電、聯電、美光三家企業的綠電轉型數據，若3家提早在2030年達RE100綠電轉型，可挽救41條生命、減少130名兒童氣喘，降低8503天缺勤，維護71.79億元經濟損失。

張皪心說，研究也看燃煤與燃氣的電廠分布，點名高雄已成空污重災區，電力自足率達152.9％，顯示需支援其他縣市用電，去年興達電廠爆炸，也引起在地居民反彈；高雄永安區烏林投自救會會長黃福來也指出，自己父母親皆肺癌過世，面對AI產業南移增加發電需求，雖歡迎AI來台灣或高雄蓋廠，但也要想辦法不讓電廠空污影響周邊居民，最好再生能源發電，也可給居民健康補貼檢查身體，預防空污疾病甚至癌症。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心說明研究調查，分析AI用電需求衍伸的電廠空污，將對台灣人民健康造成影響與龐大經濟損失。（記者吳柏軒攝）

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