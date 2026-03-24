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    首頁 > 生活

    賞櫻秘境變夢魘！目黑川掛一布條掀論戰 林氏璧勸：放過它吧

    2026/03/24 12:03 即時新聞／綜合報導
    日本東京賞櫻勝地目黑川的過度觀光問題，已對附近居民造成巨大影響。（彭博）

    日本東京賞櫻勝地目黑川的過度觀光問題，已對附近居民造成巨大影響。（彭博）

    日本東京賞櫻勝地「目黑川」因觀光人潮失控已淪為當地居民夢魘，橋上更掛出「滯留禁止」的標語引發熱議。對此，日本旅遊達人林氏璧直言，「大家這幾年就放過目黑川吧，不要去了， 有很多其他地方可以去的，櫻木經過大幅修減後也需要時間才能長回來。」

    一名日本網友近日在Threads發文表示，目黑川一座橋上懸掛「滯留禁止」的布條，批評主辦方將賞櫻視為單純湊熱鬧，甚至直指標語「毫無教養」。然而此說法隨即遭到當地居民反駁，認為正是部分遊客缺乏公德心，才迫使相關單位設置警示。

    不少居民抱怨，每逢櫻花季橋上擠滿人潮，影響通行甚至難以返家；同時伴隨噪音、垃圾與深夜喧鬧問題，情況一年比一年嚴重。也有人指出，沿岸店家販售食物與酒精飲料，導致遊客隨地丟棄垃圾、飲酒喧嘩，加劇環境負擔。此外，由於中目黑站周邊人車混雜，部分行人無視號誌穿越馬路，造成交通壅塞，連帶影響山手通車流，安全疑慮升高。

    對此，林氏璧在臉書粉專發文表示，假日看到脆上有日本人討論在熱門的橋裝上「滯留禁止」橫幅的這件事，日本人之間也吵起來了，很多當地居民出來說話。他不禁感嘆，15年前目黑川仍是「鮮為人知」的賞櫻秘境，如今卻因爆紅而失去原有寧靜。

    林氏璧直言，對當地居民來說，櫻花季節已經變成夢靨，「大家這幾年就放過目黑川吧，不要去了，有很多其他地方可以去的，櫻木經過大幅修減後也需要時間才能長回來。不過當年清晨我看到的那個幾乎沒有人的目黑川櫻花美景，應該是回不來了。」

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