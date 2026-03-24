調查︰國中小教師幸福指數50分 66％不希望下一代當老師

親子天下今日公布「2026全台國中小教師幸福感」調查。（記者林曉雲攝）

親子天下今（24）日公布「2026全台國中小教師幸福感」調查指，教師整體幸福指數僅50分，處於偏低水準，校園並逐漸出現「自保文化」，近6成教師表達未來5年內有離開教職的念頭，66.9%教師不支持下一代投入教職。

立法院教文會召委伍麗華出席表示，有幸福的老師，才有幸福的學生，如何重建教師的支持系統，已是當前不可迴避的關鍵課題；新北市秀朗國小校長曾秀珠和台北市金華國中校長黃啟清皆表示，很訝異幸福指數只有50％，黃啟清更說，很多老師工作時感覺「忙盲茫」，加上師道未受尊重，造成幸福感低落；誠致教育基金會董事長李吉仁表示，教師不希望下一代當老師，代表教職行業的崩壞，但此時也是解決問題的關鍵點。

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親子天下說明，調查於今（2026）年1月5日至1月23日進行，透過各校電子公文與教師社群發放問卷，共回收5412份有效樣本，其中國小3487份、國中1925份。調查顯示，59.3%教師表示5年內有離職想法，扣除資深教師可能因退休離開，仍有逾5成教師對留任感到動搖；另有66.9%教師表示不支持下一代投入教職，反映教師職業吸引力明顯下降。

親子天下進一步分析影響教師留任意願前3大因素，依序為教師尊嚴低落（51.9%）、學生素質改變（40.1%）以及教育政策頻繁變動（34%）；95.8%教師擔心即使堅持專業教學，仍可能被誤解或檢舉，使得校園氛圍轉向保守與防禦，79%教師在管教學生時優先考量程序合法性，而非教育效果，顯示「防禦性教學」已成常態。

在壓力面向上，95.3%教師表示工作帶來壓力，主要來源包括學生行為與情緒問題（78.1%）、家長投訴或申訴風險（55.2%）及親師溝通困難（53.9%），教師普遍面臨時間壓力，64.9%認為備課時間不足，70.1%認為個人生活時間不足。

此外，調查也顯示教師年齡結構逐漸老化，逾3成教師已超過50歲，未來5年恐迎來退休潮；另有33%具教師證者未投入教學現場，顯示潛在人力未被有效吸納。調查建議建立「教師三層支持網」，包括完善校園行政與人力配置、推動親師生社會情緒學習（SEL）改善溝通環境，以及強化新進教師支持與專業陪伴機制。

親子天下今日公布「2026全台國中小教師幸福感」調查，並邀請國中小校長及專家與談。（記者林曉雲攝）

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