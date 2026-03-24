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    首頁 > 生活

    新北抽驗90件清明節應景食品 2件豆製品添加物超標下架

    2026/03/24 10:48 記者羅國嘉／新北報導
    新北市衛生局至傳統市場攤商抽驗豆干。（衛生局提供）

    新北市衛生局至傳統市場攤商抽驗豆干。（衛生局提供）

    清明節將至，新北市衛生局針對潤餅、潤餅皮、花生粉、豆製品及生鮮蔬果等應景食品進行抽驗，共檢驗90件產品，結果發現2件豆製品不符規定，涉及防腐劑超標及檢出不得殘留的過氧化氫。衛生局已要求問題產品下架回收，並移請來源廠商所在地衛生局依法查處。

    衛生局副局長馬景野表示，近期針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗市售清明節應景食品，包含潤餅、潤餅皮、花生粉、豆製品、生鮮蔬果、糕粿產品及休閒食品等，檢驗食品中的微生物衛生標準、二氧化硫、防腐劑、黃麴毒素、過氧化氫、著色劑、農藥殘留、硼酸及其鹽類與甜味劑。

    馬景野指出，此次違規產品為「大黑豆干」，檢出防腐劑苯甲酸0.66g/kg（標準為0.6g/kg），以及「豆干」檢出殺菌劑過氧化氫（標準為不得檢出），已違反食品安全衛生管理法第18條規定，最高可處300萬元罰鍰。相關產品除下架回收外，後續將由來源廠商轄區衛生局依法處辦。

    衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，苯甲酸可用於豆干、豆皮、肉製品及醃漬食品，以抑制微生物生長，但須符合限量標準，用量不得超過0.6g/kg；過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，雖可用於豆干，但因具腸胃道刺激性，在最終產品中不得殘留。

    楊舒秦建議，民眾食用豆製品前，可先以清水沖洗或浸泡，並以沸水烹煮，有助於去除水溶性的防腐劑殘留於食品中，並藉由開水烹煮及將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡與經常換水，即能將殘留的過氧化氫轉移至水中，達到去除過氧化氫的效果。

    衛生局呼籲，業者應遵守食品添加物使用規範，並選擇合格供應來源及保存相關證明文件；民眾選購食品時，也應留意產品標示及來源，確保食用安全。

    新北市衛生局至餐飲店抽驗大黑豆干。（衛生局提供）

    新北市衛生局至餐飲店抽驗大黑豆干。（衛生局提供）

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