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    首頁 > 生活

    白沙屯媽進香報名衝破40萬！苗栗警方提醒「交通4不保平安」

    2026/03/24 10:36 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣警察局呼籲信眾遵守交通安全「4不」守則，共同維護進香期間人車安全與交通順暢。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局呼籲信眾遵守交通安全「4不」守則，共同維護進香期間人車安全與交通順暢。（圖由警方提供）

    苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下北港進香4月12日出發，報名隨香的「香燈腳」已破40萬人。苗栗縣警察局為因應龐大信眾湧入，除已提前規劃交通疏導與維安措施，並呼籲信眾遵守交通安全「4不」守則，共同維護進香期間人車安全與交通順暢。

    警方指出，進香隊伍行經台1線、台61線西濱快速公路及多處主要幹道，人潮集中、交通負荷大，過往曾出現違規停車及人車爭道情形，影響行車安全。為降低事故風險，籲請民眾遵守「4不」守則。

    一、「不違規併排停車」：警方將加強取締，違規車輛依法開罰或拖吊，建議多搭乘大眾運輸及接駁車。

    二、不任意穿越道路：進香路線不固定，請配合員警指揮及號誌通行，避免於車陣中穿梭。

    三、不於道路隨意坐臥休息：夜間視線不佳，易增加事故風險，建議至安全處所休息並提高自身辨識度。

    四、不搭乘貨車後車斗：貨車後車斗不得載人，請搭乘合法接駁車輛，確保安全。

    苗栗縣警察局表示，已整合警力及協勤人員於重要路口加強交通疏導，並將視人潮機動調整勤務。警方呼籲，香燈腳在展現虔誠信仰之餘，也務必遵守交通規範，共同維護安全、有序的進香環境，讓活動平安順利完成。

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