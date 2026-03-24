宜蘭縣利澤垃圾焚化廠今天進行ROT案（促參法）簽約，代理縣長林茂盛（右）與廠商達和董事長廖昭明簽訂移轉案。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣利澤垃圾焚化廠營運屆滿20年，今天進行營運移轉ROT案（促參法）簽約，引資13億元並導入AI智能管理，對於2029年整改期間約計1個月的「停爐期」，環保局已提出配套因應，將協請外縣市代燒或垃圾打包暫置處理。

宜蘭縣政府和原營運利澤焚化廠的廠商20年約期屆滿，今天和「達和利澤環保股份有限公司」簽署ROT新案，達和將投入13億元修建焚化廠，包括底渣篩分廠、廚餘廠及飛灰水洗廠等設施，每年預估可處理約20萬公噸廢棄物，總垃圾發電量也將提升至1.7萬瓩。

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達和董事長廖昭明說，利澤廠為全台首座導入AI焚化廠，主要應用於「自動檢查進場廢棄物」及「分析垃圾熱值」。透過視覺辨識垃圾大小、顏色與形狀，協助吊車手精準混拌垃圾，確保入爐焚燒的穩定性。

他說，導入成本約在數百萬元規模，在於提升焚化爐運作穩定性、減少設備耗損，並能有效減輕現場操作人員的工作負擔，相關經驗受環境部肯定，並向全國推廣中。

代理縣長林茂盛指出，利澤焚化廠肩負全縣廢棄物處理重任，為延續營運壽命，透過ROT案進行大規模整建，不僅大幅節省政府財政支出，更將經費重點挹注於設備汰換、能源回饋及節能減碳等設施提升，整改期間垃圾處理不會受到工程影響。

宜蘭縣環保局長許嘉琦補充，2029年約有1個月時間，2座焚化爐必須同時停爐，約有1萬公噸的垃圾處理缺口，目前正與新北市等鄰近縣市洽談代燒細節，另也計畫將垃圾打包封存，待焚化爐恢復運作後再行焚燒，刻正評估經濟效益，選擇最合適者執行。

宜蘭利澤焚化廠ROT引資13億整改，2029年停爐配套出爐。（資料照）

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