助原民文化在校園扎根 教育部鼓勵高中課程導入原民議題

助原民文化在校園扎根，教育部鼓勵高中職在課程中導入原民議題。（記者林曉雲攝）

為了讓台灣珍貴的原民文化能夠在校園中扎根成長，教育部推動「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」，以增進學生對於原住民族文化之興趣，教育部說明，115學年度計畫徵件即日起至5月29日止，期增強高中階段授課教師在原住民族教育方面的知能及掌握學生參與原住民族教育課程之學習成效，並於校園中推廣全民原教的概念。

教育部國教署組長孫旻儀說明，該計畫鼓勵學校將原民議題融入校訂課程中，且協助學校提升原住民族教育課程品質，期能透過課程設計及課綱推動，創造部落耆老、原住民族社團代表及原住民族教育專家學者與學校的交流契機，讓課程不僅是知識的傳遞，更能實質保留部落在地文化，並營造多元共融的環境。

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孫旻儀表示，為讓學校了解申請細節，4月10日將舉辦線上徵件說明會，在課程設計與教學規劃上，鼓勵學校融入原民會「Indigenous Peoples Rights 原住民族權利手冊」及原住民族10大歷史事件等豐富素材內容，透過多元課程設計引領學生探索原住民族文化的深厚底蘊。

孫旻儀表示，課程教學可納入「校訂必修課程」、「選修課程」、「團體活動時間」及「彈性學習時間」等彈性多元時段；課程模式則可以單一課程以原住民族為主題、單一課程每學期至少有3週教學內容與原住民族有關、集合數門課程及部定必修2學分原住民族語文課程之外額外開設的族群選修課程等多樣模式，欲申請之學校可根據自己的狀況來安排不同的課程，讓學校不只是照本宣科而是透過有趣及多元的課程設計，提升學生的學習興趣，並讓原民文化能夠獲得傳承。

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