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    首頁 > 生活

    清明假日墓區交管 北市5條免費掃墓公車上路

    2026/03/24 10:48 記者董冠怡／台北報導
    平日另有一段票收費掃墓公車，每天8車次。（圖由公運處提供）

    平日另有一段票收費掃墓公車，每天8車次。（圖由公運處提供）

    清明掃墓時節到來，3月28、29日及4月3日至6日，台北市的富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路及主要入口交管，闢駛往富德公墓的木柵線、南港線、崇德線，以及軍人公墓線、陽明山線，共計5條免費掃墓公車。3月24日至27日、30及31日、4月1及2日，另有一段票收費的掃墓公車112路，行駛捷運動物園站一富德靈骨樓，每日8車次。

    【木柵線】捷運動物園站1號出口一萬福橋一富德靈骨樓：全線使用低地板公車，班距均3至10分鐘。

    【南港線】南港軍人公墓一富德公墓辦公室一富德靈骨樓：全線使用低地板公車，班距均3至10分鐘。

    可於「捷運昆陽站」公車站搭乘270、小12、藍25，或於「捷運南港展覽館站」步行至研究院路1段「南港展覽館站」公車站搭乘205及北環幹線，至「中華科技大學」轉乘掃墓公車南港線。

    【崇德線】捷運麟光站一崇德街一富德公墓辦公室：崇德街道路狹窄會車困難，以中型公車營運為主，班距均3至10分鐘。

    【陽明山線】惇敘工商一陽明山靈骨塔：班距均3至10分鐘。

    可於「捷運石牌站」公車站轉乘128、508（含區）、536、小8（含區）、小36或於「捷運北投站」公車站轉乘230、小7及小25，至「惇敘工商」轉乘掃墓公車陽明山線。

    【軍人公墓線】南港軍人公墓一忠靈堂：班距20至30分鐘。

    可於「捷運昆陽站」公車站搭乘270、小12、藍25，或於「捷運南港展覽館站」步行至研究院路1段的「南港展覽館」公車站搭乘205及北環幹線，至「中華科技大學」轉乘掃墓公車軍人公墓線。

    台北市的富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路及主要入口交管，闢駛5條假日免費掃墓公車。（圖由公運處提供）

    台北市的富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路及主要入口交管，闢駛5條假日免費掃墓公車。（圖由公運處提供）

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