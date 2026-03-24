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    首頁 > 生活

    打造友善乘車環境 捷運三鶯線設輪椅區、夜間候車區

    2026/03/24 10:21 記者賴筱桐／新北報導
    捷運三鶯線車頭、車尾車廂規劃輪椅停放區。（圖由新北市捷運局提供）

    捷運三鶯線車頭、車尾車廂規劃輪椅停放區。（圖由新北市捷運局提供）

    新北市捷運三鶯線預計今年上半年通車，目前進入初勘準備前置階段，為滿足不同族群旅客需求，車廂內設置輪椅停放區，預留較大空間，月台中段規劃夜間安心候車區，配備高解析度的監視系統以及對講機或求助鈴，希望營造友善、舒適的乘車環境。

    新北市捷運工程局指出，三鶯線設計考量各種旅客需求，在月台候車時，乘客會看到2種特殊標示，第1種是輪椅停放區，在車頭、車尾的位置、月台門以及地板，都有張貼輪椅標誌，2處車廂規劃可以停放輪椅的大空間，留設較寬敞的動線，方便輪椅停靠或移動，打造無障礙乘車環境。

    此外，月台中段規劃夜間安心候車區，設置高解析度的監視系統以及對講機或求助鈴，旅客若遇緊急狀況發生時，可立即與站務人員聯繫，獲得及時協助，讓夜歸民眾安心乘車、平安返家。

    捷運局表示，三鶯線3月起進入初勘準備前置階段，預計4月辦理初勘，初勘執行階段將由新北市交通局邀集專家學者，召開初勘委員會會議，檢查方式分為簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及緊急應變處置等，依檢視類別分為土木建築、機電及營運等3組。

    捷運局說明，初勘後完成改善事項，接續報交通部履勘，通過交通部的履勘及取得營運許可，三鶯線才能通車。

    捷運三鶯線月台中段規劃夜間安心候車區，設有高解析度的監視系統以及對講機或求助鈴。（圖由新北市捷運局提供）

    捷運三鶯線月台中段規劃夜間安心候車區，設有高解析度的監視系統以及對講機或求助鈴。（圖由新北市捷運局提供）

    捷運三鶯線車廂內的輪椅停放區規劃較大空間，方便輪椅停靠或移動。（圖由新北市捷運局提供）

    捷運三鶯線車廂內的輪椅停放區規劃較大空間，方便輪椅停靠或移動。（圖由新北市捷運局提供）

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