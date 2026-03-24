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    首頁 > 生活

    「三鐵孤兒」敲碗中！ 彰化和美幸福巴士路過醫院 鎮長回應「這一點」就做

    2026/03/24 10:35 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮去年推出幸福巴士，目前只有行駛南北線。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮去年推出幸福巴士，目前只有行駛南北線。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮是全縣第一大鎮，在公共運輸上卻是「3鐵孤兒」，去年6月推出幸福巴士，行駛10個月以來，民眾敲碗增設第2條路線，能夠經過醫院與學校。對此，鎮長林庚壬表示，只要有績優廠商或是愛心人士捐贈巴士，就可以新增路線，停靠醫院！

    林庚壬表示，目前公所推出的幸福巴士，這是由和美福德宮所捐贈，全新中型巴士的市價約為350萬元，公所每年再編列100多萬元的經費，用來支付司機薪水、油錢與維修保養。希望能夠有企業或是社團捐贈巴士，再開闢一條全新路線就不成問題，其餘經費再來想辦法。

    林庚壬強調，和美幸福巴士推出已有10個月，平均每月搭乘為5、600人次，主要是看病民眾，或是社區居民利用幸福巴士來市區走走逛逛，因為目前的行駛路線為南北線，也就是嘉安宮與唐寶巖之間，許多人希望能夠增設東西線，能夠提高使用率，尤其是增設醫院停靠站，這部分會再來努力。

    不過，民眾表示，和美鎮沒有火車、高鐵與捷運，連公車的班次都很少，造成和美鎮都要自行開車或是騎車上班或是上學，只要沒有車就好像沒有腳，這對於全縣第一大鎮來說，真的太不方便了。

    彰化縣和美鎮幸福巴士行駛時間表。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮幸福巴士行駛時間表。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮幸福巴士行駛時間表。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮幸福巴士行駛時間表。（和美鎮公所提供）

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