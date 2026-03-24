鯉魚潭蓄水率剩3成1 台中市啟動地下水備援措施

全國水情告急，台中市長盧秀燕表示，台中也要未雨綢繆，要啟動地下水備援措施。（資料照）

由於今年春雨不如預期，全國水情告急，台中市長盧秀燕今天在市政會議上表示，台中市必須超前部署，協助自來水公司啟動地下水的備援，而地下水源會經由淨化之後，接入供水網，作為穩定民生水的最重要的一個備援。

總統賴清德日前出席磐石會活動曾提及今年雨量不足。台中市主要供水水庫的鯉魚潭水庫目前蓄水率三成一，德基水庫為六成一。

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盧秀燕今天在市政會議也提出對春雨不足的警訊，表示全國水情告急，嘉義也告急，苗栗要開始休耕，台南的民生工業用水大概撐到5月底，以台中來說，有兩個最重要的調蓄的設施調度，一個是德基水庫，一個是鯉魚潭水庫，整體的蓄水量正在持續的遞減中。

盧秀燕指出，為確保台中市用水無虞，因此台中市必須超前部署，配合水利署及自來水公司，啟動地下水的備源，而地下水源會會經由淨化之後，接入供水網，作為穩定民生用水的最重要的一個備援。

盧秀燕也表示，將會請經發局、民政局、水利局、新聞局宣傳節約用水，避免走到減壓及限水的一步，只要有效因應。

台中市水利局表示，台中市抗旱水井共計82口，分別位於西屯區、外埔區、大甲區、大肚區、后里區、石岡區、南區、東區、南屯區、大里區、西區、烏日區、新社區、太平區、豐原區等，其中位於中央公園有20口抗旱水井。

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