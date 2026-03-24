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    首頁 > 生活

    籌備1年 澎湖西嶼竹灣中甲正德廟昨辦重建入火大典

    2026/03/24 10:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    清涼的舞台表演，讓廟會活動更熱鬧。（記者劉禹慶攝）

    清涼的舞台表演，讓廟會活動更熱鬧。（記者劉禹慶攝）

    歷經1年籌備，西嶼鄉竹灣中甲正德廟23日舉行「重建入火落成安座大典」。此次盛典吸引了來自各地的鄉親和信徒共同參與，彷彿將地方的信仰與文化凝聚成為一個共同的力量，為年度的重大時刻增添了非凡的意義。大典包含遶境慶典、感恩晚宴和星光演唱會，讓活動的氣氛達到了高潮。

    著名藝人如楊淨宇、戴梅君、林琇琪與董育君輪番登台演出，激起了現場觀眾的熱情與共鳴。活動也跨海請來「黑嚕嚕超炫舞台車」，不僅提升了整場活動的專業度，更透過融合燈光與音響效果，為現場觀眾帶來一場視覺與聽覺的饗宴，巧妙地將信仰與藝術交織，為年輕一代增添了更多的吸引力。

    竹灣村長許進清表示，入火安座遶境大典不僅是宗教文化的重要里程碑，也是對地方認同和情感的集結。議長陳毓仁、西嶼鄉長李添進、湖西鄉長陳振中、議員參選人許國文等人都到場共襄盛舉，象徵著對地方文化的重視與支持。這場活動不僅是一次宗教的盛會，更是一次地方社區共同參與的盛典，彰顯了重建背後所蘊藏的凝聚力。

    在業界專家和地方信仰人士的共同努力下，竹灣中甲正德廟的重建標誌著對地方發展的重要一步。透過此次活動，無論是信仰的延續、藝術的展現，還是情感的凝聚，皆展現竹灣村強烈的地方認同和集體一致的願景。「重建入火落成安座大典」不僅是年度盛事，也成為地方未來發展的象徵，激勵著更多鄉親一起為共同的信念努力奮鬥。

    西嶼竹灣正德廟，舉行重建落成入火安座大典。（記者劉禹慶攝）

    西嶼竹灣正德廟，舉行重建落成入火安座大典。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁，帶著國民黨徵召縣長參選人、湖西鄉長陳振中拜票。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁，帶著國民黨徵召縣長參選人、湖西鄉長陳振中拜票。（記者劉禹慶攝）

    竹灣子弟許國文上台，爭取父老支持參選議員。（記者劉禹慶攝）

    竹灣子弟許國文上台，爭取父老支持參選議員。（記者劉禹慶攝）

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