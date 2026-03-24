善心姊妹以父母之名慨捐百萬復康福祉車 嘉惠八里愛心教養院院生

張姓姊妹以父母張子金、張江鑾鳳名義捐贈價值百萬元復康福祉車給八里愛心教養院。（記者翁聿煌攝）

張姓姊妹一直想以公益捐贈復康福祉車，偶然得知八里愛心教養院有需求，於是在年初先購置價值一百餘萬元的復康福祉車，交由教養院加入服務行列，張姓姊妹日前帶著高齡94歲的母親及祖孫四代到八里賞櫻，同時探視教養院生使用情形，教養院長劉文湘帶著院生陪同，並回贈感謝狀，表達衷心謝意。

家住台北的張姓姊妹行事低調，默默行善，因為長期照顧行動不便的母親，深知年邁或身心障礙者出門時需仰賴復康巴士，不論是陪同就醫就學、外出辦事，甚至與家人出門餐敘等，此份同理心，促成她們想捐贈復康福祉車給教養院生的機緣。

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張姓姊妹分享捐贈的歷程，一開始不知如何捐贈，捐贈什麼樣適合的車輛，連繫了一些社福單位，發現需求都不大一樣，於是仔細研究一番，包括車廂輪椅高度、斜坡板、電動操作使用等，在車商引薦下，得知在偏遠八里山上的教養院有此需求，立刻請車商配合教養院的復康輪椅去調整打造，同時以父母張子金、張江鑾鳳的名義捐贈，表達為父母培福的孝心。

劉文湘表示，八里愛心教養院的院生行動不便又地處偏遠，部分交通車又已達汰換年限，感謝張姓姊妹適時捐贈復康福祉車，造福行動不便的院生，讓他們在就醫就學等交通服務更加舒適便捷，同時也鼓勵社會各界善心人士共襄義舉捐贈復康巴士，讓愛不間斷，擴及偏區及弱勢族群。

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