中橫便道德基管制站黑狗咬人 嚇得梨山居民不敢去上廁所

中橫便道德基管制站人員飼養的黑狗咬傷民眾。（民眾提供）

一位梨山居民昨通行中橫便道，不料，在德基管制站等候通行時，結果被管制站人員飼養的犬隻咬傷，當場送醫打破傷風疫苗，其他居民反映其父親之前也曾在該處被狗咬傷，還有人表示，現在都不敢去德基管制站上廁所；公路局谷關工務段長饒哲銘表示，將要求飼主做好管理，以免影響通行民眾，若未能改善將要求移至別處飼養。

胡姓民眾昨在德基管制站等候通行中橫便道時，突被一隻黑狗咬傷左小腿，管制站人員隨即為他包紮，被咬傷的民眾隨後也趕緊到和平衛生所看診打破傷風疫苗。

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受傷居民表示，這隻黑狗是管制站人員飼養，將向飼主求償醫藥費；有梨山居民表示，之前那隻狗就有攻擊性跡象，他曾提醒過管制站工作人員，現在都不敢去管制站上廁所；還有人說，其父親之前也曾被管制站的狗咬傷。

公路局谷關工務段長饒哲銘表示，經調查該隻黑狗確為管制站委外廠商人員飼養，受傷民眾可向飼主求償，基於保護動物及人民安全，工務段將請飼主綁好狗，做好管理，不要影響通行民眾，如果沒有改善，就會要求將狗移到別處飼養。

民眾左小腿被黑狗咬傷。（民眾提供）

民眾左小腿被黑狗咬傷，管制站人員趕緊幫他包紮。（民眾提供）

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