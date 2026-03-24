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    首頁 > 生活

    每公斤鮮牛肉的碳足跡出爐 鼓勵取得碳足跡標籤

    2026/03/24 09:08 記者吳俊鋒／台南報導
    調查碳足跡的金門民間肉牛場。（畜試所提供）

    調查碳足跡的金門民間肉牛場。（畜試所提供）

    為掌握產業基礎資訊及國家淨零碳排需求，農業部畜產試驗所南區分所完成「國產鮮牛肉產品碳足跡盤查」，選定金門地區具代表性之肉牛場為對象，透過科學化計算，每公斤鮮牛肉碳足跡29.74 公斤二氧化碳當量，提供具參考價值的轉型依據，鼓勵業者取得「碳足跡標籤」。

    畜試所盤查金門地區飼養320頭肉牛的畜牧場，過程涵蓋牧場端飼養、屠宰與廢棄物處理，再至門市等完整流程，建置國產牛肉「從搖籃到大門」（Cradle-to-Gate） 的基礎碳排數據。

    結果顯示，牛肉總產量為2萬又22公斤，碳排放總量為595.48公噸二氧化碳當量，經本次碳足跡盤查計算，每公斤鮮牛肉的碳足跡為29.74公斤二氧化碳當量。

    結果分析，飼養管理階段是碳排放的主要來源，包含牛隻自然的生理代謝過程，以及農機具燃料與水電能源的產出，該數據不僅反映了畜牧業的生物特性，更有助於業者未來精進生產流程的能源效率。

    盤查過程中也發現，該肉牛場積極推動在地生產循環，飼糧策略上，除善用金門酒廠副產物外，更全面投入自家種植的國產牧草作為牛隻芻料來源。場內更推行糞尿資源化，將其回歸農地滋養牧草生長，形成完整的在地資源循環結構。

    畜試所認為，採用國產芻料不僅能大幅降低對進口草料的依賴、確保飼料來源穩定，更可有效提升經營效率，並進一步減少國產鮮牛肉的碳排放量。

    牛肉碳足跡盤查邊界圖。（畜試所提供）

    牛肉碳足跡盤查邊界圖。（畜試所提供）

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