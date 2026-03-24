險成爛尾樓！北港幼兒園新建案10次招標又遇包商停工 終復工年底完工

北港鎮立幼兒園新建工程停擺近１年，終於復工預計年底可完工。（北港鎮公所提供）

雲林縣北港鎮立幼兒園新建工程一波三折，一度因原物料飆漲流標多次，公開招標第10次才順利發包，不料工程進行中又因包商發生財務問題停工近1年，鎮公所重新辦理招標，終於復工預計今年底前完工。

現有北港鎮立幼兒園校舍為水利署第五河川分署舊辦公廳舍整建，建物老舊且接近使用年限，加上位在傳統市場內，環境吵雜，公所規劃在建國國中對面的閒置果菜市場用地興建新園舍。

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北港鎮公所指出，原工程核定1.2億多元，國教署補助8000多萬元，縣府1700多萬元，不足由公所自籌，受COVID-19疫情影響，營建原物料飆漲，工程流標9次，由縣府再追加3377萬元，總經費提高至1.56億元，終於順利決標，並在2024年1月底開工，預計2025年5月完工招生，沒想到施工1年多已完成基礎工程及部分結構，承包商因財務問題，在去年4月停工，工程被迫中斷至今。

北港鎮長蕭美文表示，鎮公所依契約於去年5月終止合約，並進行工程結算與重新檢討，期間多次召開協調會議，調整工程內容與預算配置，重新辦理招標，最終由新團隊接手，工程已復工，工期預計8個月。

蕭美文說，幼兒園新建工程雖歷經流標、停工與重新發包等挑戰，但在中央、地方及各界支持下，終於順利重啟，未來園區將設置13班，可招收362名幼童，並結合周邊公園綠地與人行友善空間，提供安全的接送動線與優質學習環境。

北港鎮立幼兒園新建工程停擺近１年，終於復工預計年底可完工。（北港鎮公所提供）

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