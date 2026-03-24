不只產業連結 「湯德章」讓台南熊本更靠近

日本熊本最熱鬧的市區百年歷史的「電器館」劇院，上映「尋找湯德章」紀錄片電影。（圖由湯德章紀念協會提供）

台南228民主英雄湯德章，跨越近80年，再度牽起台日情誼。一部紀錄片，讓這段塵封的家族記憶，在日本熊本重新被看見。

紀錄片《尋找湯德章》於3月20日在日本熊本宇土市上映，地點選在創立於1911年的老戲院「電器館」，將放映至3月26日。首映當天，包括湯德章紀念協會理事長黃建龍，以及湯德章的孫女、孫子及曾孫與紀錄片製作團隊等10多人，一同回到先人故鄉。

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特別的是，才在3月13日來台南參加湯德章紀念追思活動的宇土市市長元松茂樹，也出席首映並獻花致意。沒有人料想到，79年後，湯德章不僅沒有被遺忘，反而成為串起台南與熊本之間情感的新橋梁。

這段連結，源自湯德章的父親坂井德藏出身宇土。訪團此行也在市公所協助下，重返坂井家族舊址—現為百年老廠熊井醬油，並前往家族墓園祭拜。走在當年湯德章曾踏過的橋與道路，歷史彷彿重新拼湊成形。

湯德章紀念協會指出，熊本與台南的連結不只存在於產業合作，例如近年備受矚目的台積電投資設廠，更因湯德章的生命故事，另發展出一條以歷史與文化為核心的交流路徑。

目前，台南與宇土市互動日益密切，不僅有台南直飛熊本航線，台南市民前往宇土部分景點與博物館，還可憑證享有免費參觀優惠。當地也透過台南市政府授權，將湯德章故事繪本翻譯成日文，讓宇土的孩子認識這位與家鄉有淵源的歷史人物。

協會表示，希望未來不只是日本孩子認識湯德章，也期待更多年輕世代，在「民主補課」後理解民主歷程的同時，看見這段跨越國界、歷經時代動盪的土地故事。

宇土市與台南市是友誼城市，現在南市市民造訪宇土景點可以憑證免費參觀。（圖由湯德章紀念協會提供）

坂井家族元居所，現為百年歷史的熊井醬油，醬油屋也在包裝上貼上這裡是湯德章的關係地。（圖由湯德章紀念協會提供）

宇土市最美麗的夢幻景點之一「御輿來海岸」退潮瞭望。（圖由湯德章紀念協會提供）

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