迎接兒童節 紙風車連演15場陪屏東孩子同樂

紙風車劇團將於兒童節前夕帶來經典兒童劇《雞城故事》。（圖由屏東縣政府提供）

兒童節即將到來，屏東縣政府特別準備了充滿歡笑與感動的「藝術大禮」送給屏東的孩子們，攜手紙風車劇團從明（25日）起至4月1日在恆春文化中心劇場館與屏東藝術館連續帶來15場經典兒童劇《雞城故事》，邀請9千名國小學童走進劇場，展開一場寓教於樂的奇幻冒險。

屏東縣府文化處與教育處共同推動藝教結合，讓孩子們都有機會進劇場親身感受現場表演的魅力。去（2025）年啟用的恆春文化中心劇場館，也讓半島地區學校得以就近觀賞專業演出，3月25日首場演出從屏南開跑，落實文化平權，縮短城鄉藝文資源差距。

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除了精彩演出，縣府也準備《雞城故事》限定版加油棒薯條餅乾，作為送給孩子們的兒童節小禮物，為孩子增添觀演樂趣，在歡樂氛圍中留下難忘回憶。

文化處表示，本次演出《雞城故事》以貼近孩子思考與成長經驗為創作核心，透過幽默生動的劇情與舞台演出，引導孩子們從故事中理解人生的價值。劇情傳達「勝不驕、敗不餒」的人生態度，並鼓勵孩子學習關懷他人、勇敢面對挫折與失敗，以及培養堅持到底的精神。這些正向能量，都是孩子在成長道路上不可或缺的重要養分。

此次演出團員中許多演員來自屏東縣政府與紙風車劇團合作推動的「屏東戲劇人才培訓計畫」。該計畫已連續3年招募在地素人參與，經過長時間紮實且密集的訓練後，登上專業舞台展現成果，並將以精彩且富有感染力的演出，帶給孩子們豐富而歡樂的戲劇體驗。

屏東縣政府與紙風車劇團合作，將於兒童節前夕帶來經典兒童劇《雞城故事》。（圖由屏東縣政府提供）

紙風車劇團3月25日至4月1日在恆春文化中心劇場館與屏東藝術館連續演出15場經典兒童劇《雞城故事》。（圖由屏東縣政府提供）

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