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    首頁 > 生活

    新店香魚川路跑 探索新北碧潭與新店秘境

    2026/03/23 23:44 記者黃政嘉／新北報導
    新店濛濛谷因直潭壩興建形成湖泊景觀，湖光山色交織，成為新店山區靜謐秘境。（新北市觀旅局提供）

    新店濛濛谷因直潭壩興建形成湖泊景觀，湖光山色交織，成為新店山區靜謐秘境。（新北市觀旅局提供）

    新北市新店地區擁有豐富的水岸地景與山林環境，適合規劃1日或半日慢遊行程，其中，市府每年舉辦的「新店香魚川路跑」，以新店溪曾盛產的指標魚種香魚為名，並以香魚洄路線設計賽道，帶領民眾沿溪而行，沿線串聯「3湖5潭」，吸引許多民眾參與，新北市觀光旅遊局邀民眾走進新店山水之間，體驗水岸慢旅。

    新北市觀旅局指出，碧潭周邊的和美山登山步道，是深受遊客喜愛的親山路線之一，登山口位於碧潭吊橋旁，搭乘捷運即可輕鬆抵達，步道沿途生態豐富，設有休憩座椅，民眾可在林蔭步道中悠閒漫步，從不同角度欣賞碧潭水岸風光，來回約1公里的路程，適合親子家庭或想輕鬆健行的遊客。

    觀旅局說，來到碧潭也別錯過具有歷史風情的新店渡渡口，在碧潭吊橋興建之前，渡船是新店溪兩岸居民往來的重要交通方式，全盛時期曾有9處渡口，如今仍保留人力擺渡的渡船文化，遊客可搭乘渡船橫渡新店溪，感受昔日水岸生活的歷史記憶。

    沿著新店溪上游行進，還可遠眺造型特殊的直潭淨水場，該處為供應大台北地區民生用水的重要設施，從金龍路往灣潭路方向，可俯瞰整座淨水場，圓形配置似地表上的唱盤景觀。

    此外，鄰近的新店山區也保留多處歷史與自然景點，例如建於1907年的小粗坑水力發電廠，是台灣古老的水力發電廠，紅磚建築與早期機具仍保留日治時期風貌，見證台灣電力發展的重要歷史，如今已登錄為新北市歷史建築。

    「3湖5潭」為濛濛湖、梅花湖、燕子湖，以及碧潭、青潭、直潭、灣潭、塗潭，觀旅局指出，若想遠離城市喧囂，可前往屈尺地區的濛濛湖，昔日知名的「濛濛谷」在直潭壩完工後水位上升，形成靜謐湖泊，湖面倒映山林景色，宛如都市近郊的秘境。

    和美山登山步道鄰近碧潭，是欣賞碧潭水岸景致的熱門親山路線。（新北市觀旅局提供）

    和美山登山步道鄰近碧潭，是欣賞碧潭水岸景致的熱門親山路線。（新北市觀旅局提供）

    新店渡渡口保留人力擺渡文化，遊客可搭乘渡船橫渡新店溪，感受昔日水岸交通風情。（新北市觀旅局提供）

    新店渡渡口保留人力擺渡文化，遊客可搭乘渡船橫渡新店溪，感受昔日水岸交通風情。（新北市觀旅局提供）

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