嘉義市建雨水下水道140公里 近90％完工

國土管理署日前到嘉義市進行雨水下水道系統維護管理年度訪評。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府工務處建設雨水下水道展現初步成果，規劃建設總長度140.096公里，目前已經完工89.93%，後湖、湖內2座抽水站完成年度保養與試運轉，提升嘉義市防洪排水能量。

日前內政部國土管理署科長何寬宏與委員到嘉義市辦理雨水下水道維護管理年度訪評，審查抽水站操作維護、管道清淤、圖資數位化及防汛整備等執行成果。

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市府工務處說，全市雨水下水道總長140.096公里，已經完成125.99公里長，實施率達89.93%，每年穩定推進建設進度。後湖、湖內兩座抽水站抽水量各為六立方公尺／秒，颱風豪雨期間，能迅速將市區積水排入牛稠溪及八掌溪，降低淹水風險。

市府工務處表示，日常維護方面，去年共完成雨水下水道清淤5097公尺，清淤946立方公尺，今年已提報清淤計畫持續推動，訪評前以無人探測球進入箱涵記錄管道現況。

此外，嘉市建置「愛嘉義」App，整合智慧防汛平台，包含路面積水感測站、區域排水水位站及即時監控影像等功能；74支雨水下水道水位感測器同步連結平台，一旦水位超過警戒值，系統會顯示警戒資訊，並自動透過Line推播通知市府工務處應變小組人員，24小時即時監控。

國土管理署表示，嘉義市在組織人力、抽水站維護及資料庫建置等項目均符合規定，未來將持續輔導地方提高巡檢率，強化管線穿越追蹤改善機制，進一步完善整體防汛體系。

嘉義市雨水下水道已經建置89.93%，通過國土管理署訪評。（嘉義市政府提供）

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