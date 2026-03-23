高雄登革熱境外移入+1！印尼男入境發燒拒住院防疫 隔日確診

印尼籍男子發燒入境高雄，隔日確診登革熱，防疫團隊緊急動員進入社區清消。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局今（23）日公布出現今年第2例境外移入登革熱，個案為印尼籍20多歲男性，21日入境時因發燒被攔檢，雖然快篩為陰性，但未配合防疫住院獎勵安排，仍進入社區訪友及聚餐，隔日PCR檢驗確診為第2型登革熱陽性，雖安排住院治療，但仍需動員防疫團隊社區進行防治工作。

衛生局指出，為落實「決戰境外」，針對入境發燒者，若配合疫調並等待NS1快篩結果可獲贈500元禮券，快篩陰性者若同意入住指定醫院至PCR檢驗結果通知前，住院期間免費（不含伙食費及自費病房費），並可獲贈禮券1000元，機場至指定醫院計程車費用核實支付，一旦確診另獲贈2500元通報獎金。

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衛生局強調，入境時若出現疑似相關症狀，配合防疫措施，不僅可免於住家及社區遭緊急防治噴藥，還能獲贈禮券並保護同住家人及親友，免於遭感染風險。

今年截至3月22日全國登革熱境外移入個案共27例，其中高雄市累計2例，感染地以東南亞國家為主。衛生局呼籲，民眾入境時若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹等登革熱疑似症狀，主動告知機場檢疫人員並配合相關採檢及防疫措施。

民眾自登革熱高風險區入境14日內，若有疑似症狀儘速前往登革熱整合式醫療合約院所就醫，就診時主動配合手機掃描QR CODE填寫TOCC問卷，告知醫師活動史，有助於早期診斷、防治，避免病毒進入社區造成疫情擴散。

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