焦糖出走！7-11證實統一布丁要變「布布」 這天上架

統一企業證實要推出全是蛋奶凍的「焦糖出走咘布」。（圖翻攝自7-11官方Threads）

統一企業前年愚人節將經典布丁上下顛倒，推出「丁布（焦糖凍變上層、蛋奶凍變下層）」掀搶購潮，好評不斷。而今統一又有新花招，宣布今年愚人節要推出焦糖「離家出走」的「布布」！

統一在2024年愚人節推出的「丁布」造成話題，不少網友都敲碗出「統一布布（全是蛋奶凍）」、「統一丁丁（全是焦糖凍）」。而官方聽到廣大網友許願，今天下午證實將推出「統一布布」，正式名稱取作「焦糖出走咘布」。官方釋出的照片可以看到，經典布丁下方的黑色焦糖凍「離家出走」了。

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官方還強調，「4/1（愚人節）起限定，真的上市！」網友紛紛留言，「這個我喜翻，我可以接受無焦糖的部分，就不會太甜了」、「敲碗成功了！」、「你們最近有點太搶眼了，一下子瑜，一下……布布嗎？」、「可以許願一盒三個都有的嗎？」、「拜託出丁丁」、「如果騙我我會氣布布喔」、「布可能！絕對布可能！」、「愛死！希望能搶到」。

統一企業證實要推出全是蛋奶凍的「焦糖出走咘布」。（圖翻攝自7-11官方Threads）

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