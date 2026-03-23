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    首頁 > 生活

    屏東楊忠憲芭樂爆紅出現詐騙 本人強調無網路販售

    2026/03/23 21:31 中央社
    屏東青農楊忠憲種植的芭樂近日在社群網路爆紅，卻遭盜圖冒名網路販售，縣長周春米今天特別走訪楊忠憲，了解芭樂爆紅的原因，並攜手宣導反詐。（圖擷自周春米臉書）

    屏東青農楊忠憲種植的芭樂近日在社群網路爆紅，卻遭盜圖冒名網路販售，縣長周春米今天特別走訪楊忠憲，了解芭樂爆紅的原因，並攜手宣導反詐。（圖擷自周春米臉書）

    屏東青農楊忠憲芭樂近日在社群網路爆紅，卻遭盜圖冒名網路販售。楊忠憲強調，數量有限僅在超市專區販售；警方呼籲，購買農產品應選擇合法及可信任通路，避免遭詐騙。

    楊忠憲芭樂週末在網路平台Threads爆紅，一片好評引發搶購潮，許多網友特地前往超市購入嚐鮮，卻有不肖人士盜用楊忠憲的芭樂農產品照，藉機詐騙牟利。

    屏東縣長周春米今天造訪楊忠憲的農園，並與楊忠憲攜手反詐。楊忠憲強調，芭樂產量有限，他並未在網路販售，也未提供宅配服務，僅在超市小農直採專區販售，盼消費者注重自身權益。

    屏東縣政府警察局枋寮分局表示，初步調查有不法人士透過Threads，盜用楊忠憲芭樂農產品照片或產地資訊，對外販售來源不明農產品，藉此誤導消費者並牟利。

    枋寮分局呼籲，購買農產品應選擇合法及可信任通路，留意價格是否異常低廉，查證品牌來源與產地資訊，避免透過不明連結或私下交易付款。民眾如發現不明網站販售類此農產品應詳加查證，如有遭詐騙情事立即通報警方處理。

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