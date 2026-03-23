彰化縣「隨機採樣」驗出禽流感 撲殺補償金打6折

彰化縣今年首例禽流感疫情，芳苑蛋雞場全場撲殺6萬多隻雞，依規定飼主將可獲得補償。（彰化動防所提供）

為加強防堵禽流感疫情，避免飼主隱匿不報，彰化縣動物防疫所日前執行每季例行隨機監測採樣，在芳苑鄉蛋雞場的雞隻驗出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，確診感染禽流感。儘管雞場尚未出現異常死亡，不過，彰化縣動防所擔心防疫破口，已依規定全場撲殺，後續依規定給予雞隻補償，金額依評價額打6折。

隨機採樣發現 納入主動通報

動防所長董孟治表示，按照農業部動植物防疫檢疫署補償原則，全國一體適用，針對高病原性禽流感案例場主動通報可獲得補償，這次芳苑鄉蛋雞場雖是公部門自動監測採樣發現，但業主配合防疫人員的指導處理，依規定也可納入主動通報，而其補償原則就是依評價額的60％給予補償，評價額即依蛋禽評價基準計算，目前確診前三個交易日的蛋價尚待中央畜產會公告，待蛋價確定後才能進一步計算撲殺禽隻及銷毀的雞蛋補償金額。

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至於飼料補償金額多少？董孟治表示，要等飼主全部完成打包並送往焚化廠焚化完畢才有辦法詳實計算金額。不過，他強調，該場最終撲殺動物及銷毀物品的價格評定，最後要經由評價委員會核定確認，才是最終金額。

這次中鏢禽流感的芳苑蛋雞場，是彰化縣今年首例，場內未出現明顯雞隻大量死亡，飼主也未發現異常，不過，因是公部門每季例行隨機監測採樣，在蛋雞本身驗到病毒，依規定全面撲殺再補償。

彰化縣動防所表示，雞場感染高病原性禽流感，全場雞隻被撲殺，業主若主動通報可獲補償，金額依評價額打6折發給。（記者張聰秋攝）

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