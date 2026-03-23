攜手在地樂團走進校園 楊寶寶教育基金會推動「西瀛絲竹」

財團法人楊寶寶教育基金會攜手DF現代音樂樂團，前進池東國小辦理「西瀛絲竹」校園推廣活動。（圖由楊寶寶教育基金會提供）

財團法人楊寶寶教育基金會攜手DF現代音樂樂團，前進池東國小辦理「西瀛絲竹」校園推廣活動，透過音樂演出與互動體驗，讓傳統國樂走進學生日常，嘗試以更貼近生活的方式，建立新世代與在地文化之間的連結。

此次活動以學生熟悉的動畫與流行曲目為引導，結合國樂編制重新詮釋，讓孩子在親切的旋律中認識傳統樂器。演出過程穿插樂器介紹與即時互動，並於活動後安排分組體驗，由樂團成員帶領學生實際接觸吹管、拉弦、彈撥及打擊等樂器，從欣賞延伸到參與，使音樂學習從單向接收轉為多感官的體驗歷程。

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池東國小校長鄭源順表示，學校教育的價值不僅在於知識傳授，更在於提供學生多元接觸的機會。透過基金會與樂團的合作，將藝文資源引入校園，讓孩子在熟悉的環境中接觸不同領域的學習內容，有助於培養感受力與表達能力，也讓文化教育更具體、可親。

楊寶寶教育基金會執行長李家萱表示，很高興能與DF現代音樂樂團攜手推動「西瀛絲竹」計畫，走進池東國小與師生共同交流。基金會長期關注教育與文化的連結，認為文化的延續應從校園開始，讓孩子在成長過程中，自然接觸音樂與傳統藝術，逐步建立對在地文化的理解與認同。離島地區在文化資源取得上相對有限，更需要透過在地團隊的專業與學校端的支持，共同形塑穩定的學習環境。未來基金會將持續串聯藝文能量與教育現場，逐步擴大推動規模，讓文化不只是一次性的活動，而能成為持續累積、向下扎根的力量。

楊寶寶教育基金會執行長李家萱，致力西嶼偏鄉學校教育品質提升。（圖由楊寶寶教育基金會提供）

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