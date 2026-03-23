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    首頁 > 生活

    雲嘉連絡橋梁善謹橋斷裂封閉1年半 斥資億元重建

    2026/03/23 16:51 記者黃淑莉／雲林報導
    善謹橋跨越石龜溪，是連結雲林斗南與嘉義大林的重要橋梁，2024年豪雨、颱風導致橋體斷裂，成為危橋封閉中。（圖由雲林縣府提供）

    善謹橋跨越石龜溪，是連結雲林斗南與嘉義大林的重要橋梁，2024年豪雨、颱風導致橋體斷裂，成為危橋封閉中。（圖由雲林縣府提供）

    雲林縣斗南與嘉義縣大林連絡重要橋梁之一善謹橋，2024年因豪雨、颱風導致橋體斷裂，封閉1年半後，改建工程預計今年5月前動工，總經費近1億元，中央補助7700多萬元、縣府配合2200多萬元。

    雲林縣交通工務局指出，善謹橋跨越石龜溪，連結斗南石龜里與大林三角里，為雲嘉往來通行的重要橋梁，橋齡老舊、又不符防洪治理標準，2024年不堪豪雨、颱風接續侵襲，橋體部分斷裂，成為危險橋梁，斗南鎮公所在2024年9月封閉禁止人車通行。

    交工局長汪令堯表示，善謹橋已列為U4危險橋梁，對用路安全影響甚鉅，縣府先行規劃設計，並同步向公共工程委員會報豪雨、風災災後復健工程，中央核定改建經費9980萬元，由中央補助7773萬元、地方配合2207萬元，工程在今年3月中旬決標。

    汪令堯說，善謹橋原長81.5公尺、寬6.5公尺，新橋為鋼構橋，不含引道，全長102公尺、寬8公尺，將於3月25日拆除，預計5月前開工。

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