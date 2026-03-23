政府致力為人才造橋 賴清德：台灣具備衝刺諾貝爾獎實力

總統賴清德（左）親自頒發國家產學大師獎給國立台北科技大學教授李達生（右），表達最高肯定和感謝。（記者陳逸寬攝）

教育部今（23）日舉辦國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎頒獎典禮，總統賴清德出席表示，面對全球競逐頂尖人才的挑戰，政府的目標非常明確，不只為人才造橋，更要為學術鋪路，要用最實質且穩定的支持，讓台灣落實人才永續，成為全球頂尖教研人才可以安心深耕的地方，今日看到所有優秀的得獎者，更確信台灣具備獲取諾貝爾獎的實力，能為世界變局提出解方，成為促進全球發展的重要力量。

教育部第29屆國家講座主持人共10人、第8屆國家產學大師獎共2人及第69屆學術獎共18人獲獎。賴清德感謝所有得主長期推動台灣社會進步與國家發展的重要貢獻，得獎人的成就享譽國際，研究領域涵蓋人工智慧、半導體、綠能與淨零碳排、公共衛生與精準醫療及人文社會科學，從台灣出發，不斷探究真理，提升全人類福祉，是國家最重要的力量。

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賴清德也指出，高等教育深耕計畫進入第2期，自2023年至2027年投入970億元，促進高教多元發展與國際鏈結；同時推動提升教研人才待遇計畫，高教人才永續發展方案再挹注60億元特別預算，希望吸引更多頂尖人才投入台灣高等教育。

賴清德也提到政府推動「台灣橋梁計畫」，由中研院、台灣大學與國際頂尖學術機構合作，邀請諾貝爾獎得主來台交流，激發台灣學界邁向頂尖研究的潛力，並期許未來30年內，在物理、化學與醫學領域培育出至少3位諾貝爾獎得主。他強調，看到今日優秀的得獎者，更加確信台灣具備這樣的實力。

行政院長卓榮泰致詞表示，得獎人長期投入學術研究與產學合作，累積對台灣具有影響力的成果，是帶動國家科研能量的重要支撐，也是讓台灣持續向前的力量，政府將持續投資高等教育，讓大學成為科研與產業發展的關鍵基地，也會持續優化人才培育與留才環境。

教育部長鄭英耀表示，國家講座、產學大師與學術獎3大獎項，是推動國家前進的重要力量，教育部持續建構更完善的教學與研究環境，包括提升教師學術研究加給、強化博士生培育支持，以及推動跨校合作與國際交流等，而面對AI與數位科技快速發展，教育部全力推動智慧學習與跨域人才培育，讓學生具未來競爭力，同時支持學者深化研究、擴大國際影響力，讓台灣在全球學術與產業競爭中持續占有一席之地。

教育部今日舉辦國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎頒獎典禮，總統賴清德（前排左四）、行政院長卓榮泰（前排左三）和教育部長鄭英耀（前排左五）親自出席，表達最高肯定。（記者陳逸寬攝）

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