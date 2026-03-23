百年前彰化大地震曾受損 彰化西門福德祠修復開工

林世賢（右）等人持槌敲打象徵修復工程開工。（記者湯世名攝）

曾於西元1848年彰化大地震中受損的彰化市縣定古蹟西門福德祠，因年久失修出現屋面滲漏、木構腐朽及剪黏脫落等情形，今天（23日）舉行修復工程開工典禮，修復工程經費800萬元，預計工期300日曆天。市長林世賢等人至西門福德祠祭拜地基主，手持金錘敲打牆面象徵開工大吉。林世賢說，西門福德祠為昔日彰化四城門土地公廟僅存原貌者，具深厚歷史意義。

林世賢說，其任內陸續完成聖王廟、元清觀、南瑤宮、慶安宮等修繕工程，並啟動南瑤宮及聖王廟彩繪修護工程，目前已著手進行彩繪調查研究及設計計畫，累計投入經費逾1億1000萬元，未來將持續推動古蹟修復與日常維護管理，保存傳統建築風貌，延續彰化百年文化資產的生命力。

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西門福德祠拜亭木構架部分構件鬆動或脫落佚失，前檐柱因受天候影響導致木柱表面漆作風化剝落，端部腐朽嚴重，室內木構件亦有部分開裂及腐朽情形。屋面陰坡因左、右、後三方被兩側臨時建築緊鄰，造成瓦作風化、剝落、缺損；牆體多處受潮滋生霉斑且風化剝落；脊飾、剪黏及泥塑現況風化剝落嚴重。

有關西門福德祠建於何時並無史料記載，僅知曾於乾隆46年（西元1781年）重修，據悉當時建築規模已有正殿及拜殿。道光28年（西元1848年）彰化大地震，造成正殿受損，隔年修建正殿。光緒7年（西元1881年）將正殿增高，拜殿及廂廊依舊制修復，期間歷經許多重要人士協助出資整修。

西門福德祠土地公神尊暫奉在聖王廟。（記者湯世名攝）

開工典禮前林世賢（右）先參拜暫安奉於聖王廟的土地公神尊。（記者湯世名攝）

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