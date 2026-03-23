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    首頁 > 生活

    屏東九如洋蔥採收完畢 農會總幹事：莖葉也可炒菜

    2026/03/23 15:57 記者葉永騫／屏東報導
    帶葉洋蔥的莖葉都能食用。（記者葉永騫攝）

    帶葉洋蔥的莖葉都能食用。（記者葉永騫攝）

    恆春洋蔥即將進入採收期，但九如鄉試種的洋蔥已經採收完畢，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，恆春半島的洋蔥最有名是因為落山風，鎖住洋蔥的好味道，九如鄉的洋蔥沒有落山風、水分較多，因此鼓勵以帶葉洋蔥全食物使用，洋蔥的球莖可以食用，莖葉也可以拿來炒菜、煮湯，不但營養成分高，也是惜食惜福。

    龔泰文表示，恆春半島因為有強烈的落山風，因此種出來的洋蔥水分少，將美味都鎖在球莖裡，造就恆春洋蔥濃郁的獨特味道，並且保存比較久，今年預計4月盛產，九如鄉農會今年試種洋蔥，近日已採收完畢，由於九如鄉沒有落山風，因此洋蔥的含水量較高，保存就較不容易，因此採取帶葉洋蔥的方式來推廣，也就是除了球莖的部分可以食用外，上方的莖葉也可以比照一般的蔥來使用，炒蛋、炒菜、煮湯都可以用，成為另類的做法，也達到全食物利用，惜食惜福。

    龔泰文指出，帶葉洋蔥是指從洋蔥的鱗莖上長出來的綠色莖葉，這些葉子通常比較粗壯，有洋蔥香氣，但味道比洋蔥本身溫和許多，營養成分豐富，含有豐富的維生素K、維生素C和類黃酮等抗氧化物質，以及膳食纖維，對腸胃蠕動有幫助，其中還有前列腺素A，有助於降血壓、提神醒腦、緩解壓力、預防感冒等效用，明年除了再提升種植技術外，也會研發相關的食用方法，讓洋蔥也能更多利用。

    帶葉洋蔥全食利用更加養生。（九如鄉農會提供）

    帶葉洋蔥全食利用更加養生。（九如鄉農會提供）

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