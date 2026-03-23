為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市新民路道路「補丁」修復 民批行車如海波浪

    2026/03/23 15:43 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市新民路遭民眾投訴高低不平、開車騎車很顛簸。（記者王善嬿攝）

    嘉義市新民路遭民眾投訴高低不平、開車騎車很顛簸。（記者王善嬿攝）

    嘉義市新民路接近嘉義縣水上鄉路段，遭民眾投訴批評柏油路面有新有舊宛如「補丁」，且新鋪的柏油路與舊的路面出現高低落差、凹凸不平，開車、騎車如海波浪般顛簸。市府表示，配合正施作中的人行道改善工程先簡易維修，待人行道完工將重新刨鋪。

    嘉義市新民路自世賢路到民生社區路段，為市區與嘉義縣水上鄉交界，是工作、就學通勤往返縣市的要道。陳姓市民投訴，因在嘉義縣上班，每天開車從新民路往嘉縣方向行駛，發現部分道路損壞市府雖立即修復，但只修復毀損的地方，導致柏油路有新有舊，路面有高有低如海波浪般起伏；反觀一進入嘉縣水上鄉道路平整，宛如2個世界，讓人質疑嘉市的道路品質連嘉義縣都不如。

    市府工務處長蘇文崎說，嘉市道路系統品質整體比嘉縣好，新民路自南京路至民生南路段正辦理道路改善工程，因如果路面先刨鋪好，人行道施工又會破壞，因此如有道路受損會進行簡易維修，人行道工程預計今年7月完工，完工後將重新刨鋪路面柏油。

    蘇文崎表示，後續還規劃新民路自世賢路至南京路段道路改善工程，正辦理發包，待人行道改善後路面一併刨鋪。

    嘉市新民路是往嘉縣工作、就學通勤要道，民眾投訴修路如「補丁」，凹凸不平。（記者王善嬿攝）

    嘉市新民路是往嘉縣工作、就學通勤要道，民眾投訴修路如「補丁」，凹凸不平。（記者王善嬿攝）

    嘉市新民路部分路段凹陷、龜裂。（記者王善嬿攝）

    嘉市新民路部分路段凹陷、龜裂。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播