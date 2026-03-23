曾帶領台灣地科國際奧賽「10連霸」張俊彥獲國家講座主持人

曾帶領台灣在地球科學國際奧林匹亞競賽締造「10連霸」佳績，並成功爭取在台灣主辦，國立台灣師範大學教授張俊彥今日榮獲教育部第29屆「國家講座主持人」。（記者陳逸寬攝）

曾帶領台灣在地球科學國際奧林匹亞競賽締造「10連霸」佳績，並成功爭取在台灣主辦。國立台灣師範大學教授張俊彥，今（23）日榮獲教育部第29屆「國家講座主持人」，深耕科學教育逾40年，長年投入科學人才培育，並與博士生簡佑達等共同開發跨平台雲端教室系統，推動智慧學習環境建置。

張俊彥受訪時感傷地說，簡佑達雖已先離開人世，但其心血成就幫助了很多人，他獲得「國家講座主持人」殊榮，相信簡佑達會很高興。

請繼續往下閱讀...

國立台灣大學教授吳逸民，長年投入地震預警與觀測地震學研究，其建立的地震速報系統大幅縮短預警時間，對台灣防災體系具關鍵貢獻，研究成果也廣泛應用於公共安全領域，亦獲國家講座主持人殊榮。

此外，教育部同步頒發第8屆「國家產學大師獎」，國立台北科技大學教授李達生，擅長將AI導入節能減碳與冷凍空調系統，近10年產學合作金額近3億元，成功將AI技術應用於焚化廠智慧燃燒，技轉成果豐碩且落實產業需求，協助台達電、中華電信等企業培訓人，將AI技術實際應用於節能與碳排管理。

元智大學電機系講座教授林志民，專長於人工智慧與智慧系統，研究橫跨醫療診斷、訊號處理與智慧應用，成為近10年來第一位獲國家講座主持人的私立大學學者。

高雄醫學大學校長余明隆是國際知名肝病研究學者，其在C型肝炎、肝癌治療及「微根除」策略傑出貢獻，是台灣首位獲得亞太肝臟研究協會（APASL）「Powell-Sarin 成就獎」的學者；國立台灣海洋大學校長許泰文為國際知名海洋工程專家，專長近岸水動力學與波潮流預報，皆榮獲教育部第69屆學術獎。

第29屆國家講座主持人包括：台師大張俊彥、清大許博炤；成大周明奇、台大吳俊傑與吳逸民；台大吳明賢與高嘉宏；清大陳信龍、成大胡濬濬及元智林志民。

第8屆國家產學大師獎得主為台科大黃炳照與北科大李達生。第69屆學術獎得主包括：東海何萬順、中研院戴麗娟、台大甘懷真；中大楊鎮華、台大徐進鈺與藍佩嘉；東華劉鎮維、清大朱英豪、中研院陳玉如及台大丘成民；中興陳全木、台大陳秀熙與賴宏源、高醫大余明隆；成大李玉郎、清大賴志煌、中央林法正及台海大許泰文。

國立台北科技大學教授李達生，在眾前輩及同業的激烈競爭中，成功拿下國家產學大師獎。（記者陳逸寬攝）

國立台灣大學教授吳逸民建立的地震速報系統大幅縮短預警時間，今獲國家講座主持人殊榮。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法