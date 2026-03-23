為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投市親子輪動場動工 拚11月完工啟用

    2026/03/23 14:58 記者張協昇／南投報導
    南投市公所規劃利用國道3號高架橋下閒置空間，設置親子輪動場。（南投市公所提供）

    南投市公所規劃利用國道3號高架橋下閒置空間，設置親子輪動場。（南投市公所提供）

    南投市公所規劃利用國道3號高架橋下閒置空間，設置「南投市親子輪動場」，今（23日）舉行動工祈福典禮，市長張嘉哲表示，這不僅是一項遊憩設施的興建，更代表南投市將為孩子與家庭，打造一個國內頂級的運動與休閒空間，預計11月完工啟用。

    南投市公所指出，親子輪動場基地，位於國道3號高架橋下華陽路側情人橋入口處旁，將設置滑板、滑板車、滑步車、直排輪等各種輪類運動專屬場地，滿足不同年齡層兒童及青少年的需求，總經費約6000萬元，中央補助約1500萬元，其餘4500萬元由市公所自籌。

    張嘉哲指出，感謝高工局無償提供土地，讓公所能利用高架下的閒置空間設置親子輪動場，不但達到地盡其利目的，也具有遮陽蔽雨特性，停車也相當方便。

    張嘉哲強調，這座親子輪動場結合美學與實用設計，營造一個安全、舒適且專業的運動場域，完工後將免費提供市民與親子盡情遊玩，成為充滿律動與歡笑的新地標，讓市民在運動之餘，也能感受城市進步的質感，提升南投市的生活品質。

    南投市親子輪動場完工示意圖。（南投市公所提供）

    南投市親子輪動場完工示意圖。（南投市公所提供）

    南投市親子輪動場，將設置各種輪類運動專屬場地，此為示意圖。（南投市公所提供）

    南投市親子輪動場，將設置各種輪類運動專屬場地，此為示意圖。（南投市公所提供）

    南投市輪動場興建案，23日舉行開工祈福典禮。（南投市公所提供）

    南投市輪動場興建案，23日舉行開工祈福典禮。（南投市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播