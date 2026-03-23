防堵公車司機毒駕 新北4大客運業員工將全面尿篩

今年過年發生一起公車駕駛毒駕事件，台北、首都、三重及大都會客運企業工會主動提出全面強化檢驗措施。（圖由新北市交通局提供）

台北客運965路線班車今年過年期間發生1起毒駕事件，所幸未傷及乘客。為防止類似意外再度發生，台北、首都、三重及大都會客運企業工會研商防制作為，主動提出強化檢驗措施，會中決議上述4家業者旗下所屬員工將進行1次全面尿液篩檢，後續也會不定期辦理尿液抽檢，保障民眾乘車安全。

台北、首都、三重及大都會客運工會今（23）日上午共同召開理監事聯席會議，新北市交通局、勞工局和台北市交通局、北台灣汽車客運業工會聯合會、台北市聯營公車企業工會聯合會以及大南汽車、中興巴士、光華巴士、大有巴士等工會理事長均列席，共同討論如何預防及防制公車毒駕事件再次發生。

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新北市交通局長鍾鳴時指出，公共運輸安全攸關市民生命財產，任何涉及毒品或酒駕行為皆屬零容忍，此次客運業者除依規定落實「陸運特定人員尿液採驗實施要點」，每年至少辦理1次定期檢驗外，更主動提議在最短時間內完成全體員工全面尿液檢測，並導入專業醫療機構資源，加強把關，展現業者與工會共同守護運輸安全的決心。

鍾鳴時表示，工會提出持續辦理受僱檢驗、針對異常行為或可疑狀況進行隨機與不定期檢驗等作法，他給予肯定，希望透過勞資雙方合作，建立更周延的預警與通報機制，有助於即時發現潛在風險，防範不當行為，對於提升整體公共運輸安全具有正面助益。

此外，交通局也認同業者建議，未來可由公路監理及司法機關協助，在符合法規及個資保護前提下，提供更完善的駕駛人背景查核機制，作為業者進用人員的參考，以強化源頭管理。

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台北、首都、三重及大都會客運工會共同召開理監事聯席會議，研擬防制毒駕的策進作為。（圖由新北市交通局提供）

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