台62線延伸萬里、金山 綜規期末報告、環評報告今年暑假送審

立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，基隆市長謝國樑（左）、國民黨立委林沛祥（圖右）先接受聯訪。（記者俞肇福攝）

每逢例假日，經由國道3號、台62線前往北海岸的車流，常造成基金公路壅塞，不但遊客叫苦連天，基隆當地居民抱怨連連。交通部公路局今天（23日）在簡報中指出，從台62線蓋「隧道」通往萬里、金山，綜合規畫期末報告和環評，分別於2026年6月、8月送審，未來完工後，萬里金山地區就納入快速路網，解決塞車問題。

立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，交通部長陳世凱、基隆市長謝國樑出席，中央和地方共同討論基隆到七堵台鐵地下化、國道1號北上五堵交流道增設往七堵匝道、七堵火車站旁台鐵土地都更招商案及台62線延伸萬里。

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交通部公路局簡報中指出，這項計畫緣起於台2線基金公路約1.6公里路段，在假日經常壅塞，且周邊缺乏高快速路網串聯。行政院於2024年3月19日核定可行性研究，優先推動延伸至萬里路段。

公路局指出，優先路段經優化後長度為6.2公里，工程範圍自萬里瑪鋉溪附近往東至瑪東系統交流道，包含隧道2.8公里與橋梁3.4公里。受物價上漲影響，經費從原先預估的新台幣240億元調整為308億元。

公路局表示，綜合規劃期中報告已於今年1月審定，期末報告預計6月審查，環境影響評估期中報告已於今年1月審定，預計於8月送至環境部審查，環評通過後續辦建設計畫，建設計畫核定後，接續辦理設計、都市計畫變更及用地取得，工期預估6年完工。

林沛祥受訪說，交通建設並非一蹴可成，需要長期規劃與執行，而基隆市人口密度非常高，且可用來居住的土地不多，對基隆市而言，交通建設更是重中之重，感謝陳世凱率領的交通部團隊與基隆市政府合作，讓基隆變得不一樣。

謝國樑說，台62線延伸至萬里計畫如果能逐步落實，完工後將可有效降低基金公路、大武崙地區交通壅塞情形。市府持續努力盼成為全台交通最安全的城市，也會與交通部積極配合各項政策。

立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，圖為公路局簡報過程。（記者俞肇福攝）

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