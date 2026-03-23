海洋吸納91％人類活動增加地球熱量 專家籲調適與淨零需並重

人類活動增加的地球熱量91%都由海洋吸收。（美聯社）

世界氣象組織（WMO）今（23日）發布「2025年全球氣象狀況報告」，指出2025年的均溫比工業化前高1.43°C，更首度納入「地球能量失衡」指標，顯示人類活動增加的地球熱量有91%被海洋吸收，因此加速海洋暖化與海平面上升，也示警熱壓迫已威脅超過12億全球勞工，專家呼籲政府應更重視氣候調適。

WMO發布的2025年全球氣象狀況報告確認2015至2025年為史上最熱11年，升溫後對人類生活與自然環境威脅加大，台灣科技媒體中心邀請學者評論該份報告，中研院環境變遷研究中心副主任龍世俊指出，我國目前較側重淨零，但氣候調適應該要和淨零並重，也認為現行1.5至2°C調適情境過於保守，下階段應規劃因應3至4°C的高度暖化，也認為熱浪等極端高溫，應該要納入災防法，並呼籲政院應該要成立氣候調適的常設辦公室。

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中研院環境變遷研究中心退休特聘研究員許晃雄則認為，透過該份報告顯示，暖化是不可逆的趨勢，認為21世紀末期升溫可能會到2.5至3°C之間，隨海洋已蓄積91%的過剩熱量，淨零後暖化效應仍可能持續數十年至百年，台灣須審慎評估是否已有長期因應的實質規劃。

文大大氣與地質系副教授洪夢白表示，隨熱量大量進入海洋，將增加極端天氣的頻率，海洋暖化更會改變颱風數量和強度，未來洪水、土石流等會變成常態，認為政府應該增加資源到預報技術強化早期預警。

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