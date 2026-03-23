北市改造教師休憩空間 按摩椅、沙發、球檯助放鬆

台北市長蔣萬安參觀松山高中的「松風閣」，有按摩椅讓老師上課之餘到此休憩放鬆。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（23）天早上出席松山高中「教師專業發展空間2.0市長開箱活動」，一開場就祝賀松山高中拿下HBL冠軍，完成2連霸，引起現場掌聲連連；接著他宣布今年補助教師專業發展空間經費將提高，並擴大至50校，給老師紓壓休息、備課加油更好的場域；而在今天的分享中，許多學校都建置了按摩椅、沙發，甚至有球檯的設施。

蔣萬安表示，市府去年開始試辦「「教師專業發展空間2.0」，先選定16校試辦，發現成效很好，得到老師的肯定回饋，今年提高補助經費每校約100萬元，最高可達145萬元，補助30至50所學校，希望全面提升教師備課、休息與專業交流品質，讓老師可以充分休息。

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蔣萬安也提到，空間由教師親自參與命名與規劃，如松山高中的「松風閣」，現場空間設計寬敞明亮，設備包括按摩椅、吧檯、沙發等，使用過的教師們紛紛表示環境舒適，對於備課過程的放鬆與交流很有幫助。興華國小的「興華樂軒」兼具美感與實用性。

蔣萬安指出，教師長期肩負教學、輔導與親師溝通等多重任務，面對多元需求與高度壓力，市府除了優化空間，也同步推動制度改革作為支持，包括教育革新三箭：降低國小、國中及高中導師授課節數並大幅提升導師費、全面補強學校行政人力，以及增加教師心理支持與諮商服務次數，從教學負擔、人力支援到心理健康，全面照顧教師需求。

他也以自身平常在家「一打三」的情況，有時候都快崩潰，難以想像老師每天要長時間面對20、30個來自不同家庭的學生，相當辛苦。隨後他也參觀了松山高中改造完成的「松風閣」，除有基本桌椅、沙發外，還有按摩椅、電子飛鏢靶、咖啡機等，讓老師上課之餘，可以到此休憩放鬆。

台北市長蔣萬安參觀松山高中改造讓老師休息的空間「松風閣」。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安參觀松山高中改造讓老師休息的空間「松風閣」。（記者田裕華攝）

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