宜縣加碼電動二輪車補助 「以電換電」最高3萬300元

宜蘭縣政府今天宣布加碼電動二輪車補助措施，「以電換電」最高補助3萬300元。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府今天（23日）宣布加碼電動二輪車補助措施，今年新增報廢電動機車後購買電動機車，即「以電換電」方案，最高補助3萬300元。

宜蘭縣政府今天舉辦老舊機車汰舊補助暨定檢E化登錄抽獎記者會，代理縣長林茂盛說，汰換老舊燃油機車改用電動二輪車，可減少空氣污染排放、降低噪音與能源消耗，宜蘭縣今年編列1000萬元補助預算，一併推出線上申請服務，鼓勵縣民汰換老舊燃油機車，響應低碳運輸政策。

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宜蘭縣補助措施，包括報廢二行程機車每輛最高補助1800元、四行程機車最高補助1100元；新購電動二輪車最高補助1萬9000元；汰除2014年前出廠的燃油機車並購買電動二輪車者，最高補助2萬7300元；「以電換電」最高補助3萬300元。另針對外送員、機車租賃業者及公務機關提供專案補助。

此外，宜蘭縣政府同步辦理機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動，上網登錄後完成機車排氣定期檢驗者，就有機會抽iPhone、禮券等獎品，縣府歡迎大家共襄盛舉，一起加入減碳行動。

宜蘭縣機車汰舊換新補助線上申請系統，定檢E化登錄網址，也可上宜蘭縣政府環保局官網查詢。

宜蘭縣編列1000萬元辦理電動二輪車補助措施。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣機車排氣定檢E化登錄抽獎活動，提供iPhone、禮券等獎品。（圖由宜蘭縣府提供）

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