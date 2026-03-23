好消息！彰化76歲嬤遭狗群攻擊 彰化醫院提供免費高壓氧治療

彰化醫院將免費為受傷的阿嬤做高壓氧治療。（圖由彰化醫院提供）

彰化縣埤頭鄉76歲陳姓阿嬤遭犬隻攻擊事件，阿嬤約200處的傷口仍是非常嚴重，由於傷口深幾見骨，不斷化膿，將再進行第4度清創手術。醫院發現其家庭經濟並不好，決定從今天（23日）起為阿嬤做5次的免費高壓氧治療，以加速傷勢復原。

阿嬤11日在韭菜田拔韭菜花時，突遭3隻犬隻圍攻追咬，全身衣服破碎、血肉模糊。彰化醫院外科醫師李忠懷表示，阿嬤手腳、背部、臀部約200處嚴重撕裂傷，傷口混入大量泥沙，清創後仍持續化膿，於是再進行第2次及第3次的清創，預計明天再進行第4次清創手術。

請繼續往下閱讀...

阿嬤家屬指出，阿嬤意識清楚，一直喊痛，睡不好也吃不下東西，靠點滴補充營養，他們看在眼裡痛在心裡，感到無能為力。家屬也說，阿嬤就是閒不下來，才會種韭菜花，但他們早和阿嬤說好了，今年6月農田租出去，阿嬤就要徹底退休，沒想到還沒退休就出事了。

李忠懷說，阿嬤太瘦了，沒什麼肌肉，被犬隻撕裂的傷口因此又深又廣，到了最深的肌肉層，最麻煩的是，泥砂等骯髒的感染物一再引發發炎化膿，變得更難清理癒合，現在陸續清創，並進行高壓氧治療，請阿嬤多吃營養食品。

彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮表示，經社工了解，阿嬤的丈夫和唯一的兒子都已去世，住院由媳婦和2個女兒輪流照顧，家庭經濟並不好，也因為有些許農田，無法辦理低收及中低收，因此院方提供5次免費的高壓氧治療，協助阿嬤撐過身體的危機，家庭也不致被拖垮。

蔡卓榮說，他們評估高壓氧對阿嬤的傷口將有一定的助益，那是因為傷口組織缺氧時，白血球的殺菌能力會下降，導致感染風險增加，透過高壓氧治療，氧氣能夠擴散到傷口，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染處，而且高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，對於傷口復原有莫大助益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法