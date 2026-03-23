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    首頁 > 生活

    板橋河濱公園「羊蹄甲」盛開 粉色花朵點亮春季新北河岸

    2026/03/23 13:37 記者黃政嘉／新北報導
    板橋江子翠河口景觀河濱公園的羊蹄甲目前盛開中。（圖由新北市高灘處提供）

    板橋江子翠河口景觀河濱公園的羊蹄甲目前盛開中。（圖由新北市高灘處提供）

    春季時刻，新北河濱公園迎來繽紛花季，其中沿著大漢溪流域盛開的羊蹄甲，粉色花朵在河岸間綻放，形成一條浪漫的春日風景線，吸引不少民眾踏青賞花，新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，春季氣候宜人，適合民眾到新北河濱公園騎乘自行車、散步，或從事戶外休閒活動，歡迎民眾把握觀賞羊蹄甲的最佳時機，共遊板橋江子翠河口景觀河濱公園、浮洲藝術河濱公園。

    新北市高灘處說明，羊蹄甲又名「香港蘭」或「洋紫荊」，屬豆科羊蹄甲屬植物，花形優雅、色彩柔美，常見於台灣及東南亞地區作為行道樹或景觀植栽，其花朵由5枚粉紅色花瓣組成，其中1枚帶有深紅色條紋，極具辨識度，每年3月至5月為主要花期，盛開時滿樹粉紅，宛如雲霞般妝點河岸景觀，目前在江子翠河口景觀河濱公園及浮洲藝術河濱公園等地，羊蹄甲花況正盛，成為河濱最吸睛的春季亮點。

    高灘處指出，大漢溪流域河濱公園除了賞花之外，也擁有豐富的自然生態與多元景點，像是華江、新海等人工濕地孕育多樣的鳥類與野生動物，是觀察生態的絕佳場域，沿著自行車道騎乘，行經新月橋，可欣賞橋梁倒映水面的迷人景致，吸引許多攝影愛好者駐足捕捉美景，另外在浮洲藝術河濱公園「羊咩咩的家」，每天早上10點至10點半，以及下午4點至4點半開放免費餵食。

    高灘處說明，民眾欲前往板橋江子翠河口景觀河濱公園，民眾可開車由江子翠橫移門進入，停放於華江橋下停車場，再步行抵達；板橋浮洲藝術河濱公園，同樣可自行開車由浮洲橫移門進入，停放於浮洲橋上游停車場即可到達。

    板橋江子翠河口景觀河濱公園的羊蹄甲，花影與綠意交織。（圖由新北市高灘處提供）

    板橋江子翠河口景觀河濱公園的羊蹄甲，花影與綠意交織。（圖由新北市高灘處提供）

    板橋江子翠河口景觀河濱公園內，滿樹花團錦簇。（圖由新北市高灘處提供）

    板橋江子翠河口景觀河濱公園內，滿樹花團錦簇。（圖由新北市高灘處提供）

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