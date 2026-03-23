台電變相推動四接？ 環團喊話基隆市府公布已核定計畫

環團要求協和電廠先除役、後整治。（記者廖振輝攝）

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會等環團今日於立法院召開記者會指出，協和電廠原訂2024年12月除役，但台電以「應變必要措施計畫」為名，變相推動四接的開發進度，還傳聞基隆市政府已經核定該計畫。他們呼籲，基隆市府應立即公開核定版的應變計畫內容，接受全民及專家的檢視，並要求協和電廠先除役、後整治，儘早放棄協和四接，將資源轉用在節能、能源管理、儲能和再生能源等永續四能。

環團指出，原訂2024年12月除役的協和電廠，因長期燃燒重油產生的落塵及漏油等造成土壤污染嚴重，於2025年9月23日經環境部公告為土壤污染整治場址。民間原期待協和3、4號燃油機組除役後，可全廠詳細調查並徹底整治。但台電一方面拒絕除役41年及46年的老舊燃油機組，持續排放影響民眾健康的污染物，另方面以「應變必要措施計畫」之名，申請基隆市政府同意先拆除1、2號機。

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環團表示，因3、4號機組仍在運轉，若其申請通過，將導致協和電廠內部分拆廠中、部分商轉中，地下管線及污染土壤清運問題複雜，工安事故及二度污染的風險提高。基隆市政府就台電的申請案曾開過一次會議，但未開放公民參與監督，據傳基隆市府已經做出核定。

守護外木山行動小組召集人暨台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，台電想以土壤污染之名推動四接工程之實，很遺憾地聽說基隆市府已經核定台電的計畫，但未看到相關計畫的具體內容，攸關市民健康及環境影響的關鍵議題，都沒有說清楚，包括廠房拆除過程中，混雜污染土壤的處理方式，或拆除、清理管線的過程如何防範二次污染，以及在拆除1、2號機組的同時，3、4號機組仍在營運中，如何為工安風險把關，涉及廠區內外的重大公共利益，嚴肅呼籲基隆市府公開核定版的應變計畫內容，接受全民及專家的檢視。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，台電新版的應變計畫中雖已取消污染土方的開挖與離場處理，但企圖一邊拆除1、2號機組一邊進行土壤污染調查，以爭取開發時效，雖有審查委員指出，這樣的污染調查結果不具代表性，因為拆除管線設備過程釋出的物質，可能會造成土壤進一步的污染，但不知最終版本是否有取消這樣的規劃，基隆市府應對外說明。

環團提出4點訴求：反對台電以「偷吃步」的應變計畫草率處理，依法要求完整的土壤整治計畫；比照桃園市政府就RCA案的處理，公開土污資訊並納入公民監督；除役協和三、四號機，停止繼續污染；儘早放棄協和四接，將資源轉用在節能、能源管理、儲能和再生能源等永續四能。

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