揮別40年海風鹽蝕！台灣本島最南「墾丁國小」2.4億重建動土

屏東縣長周春米與縣議員潘芳泉、張榮志、盧玟欣及校方、耆老皆到場見證，期待這座融合「大尖山」與「海洋韻律」的新校園。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣恆春鎮墾丁國民小學是台灣本島最南端的國小，因校舍長期受海風鹽蝕及強風摧殘，建物結構安全堪慮。屏東縣政府在地方殷切期盼下，成功爭取並自籌共2億4780萬元經費，於今（23）日舉行老舊校舍拆除重建動土奠基典禮。屏東縣長周春米、地方縣議員潘芳泉、張榮志、盧玟欣及校方、耆老皆到場見證，期待這座融合「大尖山」與「海洋韻律」的新校園，於2028年成為國境之南最美的教育地標。

墾丁國小現有的北棟及南棟校舍多建於1985至1988年間，服役已超過40載。由於鄰近海邊，長年受高鹽分海風侵襲，校舍梁柱早已出現大面積龜裂、鋼筋鏽蝕外露等「病態」，經耐震評估認定具安全疑慮。

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縣長周春米表示，孩子們的受教環境不能等，縣府除向教育部極力爭取「一般性補助款」及「公共化幼兒園增班經費」，更積極自籌款項，投入總計近2.5億元。新校舍將打造為兩層樓建築，規劃21間教室，包含幼兒園、國小部、行政中心及現代化圖書館，工期預計700日曆天，預計於2028年2月完工。

負責設計監造的陳嘉晉建築師事務所，在規劃上特別揉合恆春半島獨有的自然地景。新校舍外觀將「大尖山」的雄偉、「青蛙石」的靈動以及「海灣」的波光轉化為建築語彙，透過平斜屋頂的錯落設計，呼應山巒與海浪的律動感。針對恆春半島最棘手的「落山風」與強烈「西曬」問題，建築師也別出心裁，設計了專屬的擋風體與導流走廊配置。

周春米強調，這不只是一座新建築，更是一座具備「知海、親海、愛海」精神的永續校園，要讓孩子在最安全、最貼近自然環境的空間中學習成長。

墾丁國小將融合「大尖山」與「海洋韻律」的新校園。（縣府提供）

屏東縣長周春米（中）等人到場見證墾丁國小校舍改建，期待這座融合「大尖山」與「海洋韻律」的新校園。（記者蔡宗憲攝）

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