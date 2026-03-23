迎接兒童節 竹縣4月起新生兒完成出生登記就送「寶寶禮袋」

新竹縣府今天替4月起上路的新生兒寶寶禮袋造勢，號召青年夫婦增「產」報國。（記者黃美珠攝）

迎接4月兒童節，也拚新生兒出生率不斷下滑的國安危機，新竹縣長楊文科今天宣布，從今年4月1日起，新竹縣的新生兒只要完成出生登記，每人就能獲得1份內含有：推車掛勾、寶寶乾濕兩用巾、紗布童巾、指甲剪、美味軟糖湯匙組在內的媽媽包，幫助爸媽一起照護嬌弱、可愛的新生「貝比」。

縣長楊文科說，新竹縣去年平均年齡41.43歲，非常年輕。儘管新竹縣的人口出生率全國排名第3名，但年輕人不敢生養育嬰的問題，從2024年全縣新生嬰兒還有破3000人，到了去年只剩下2700多名，可見下滑問題依舊存在。再加上新竹縣的死亡率遠高於出生率，所以縣府要大力提倡增「產」報國，希望新竹縣的小朋友可以增加多一些，青年鄉親能趕快結婚生子，所以4月起開始實施新生兒完成新生登記就送寶寶禮袋的政策。

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縣府民政處長陳建淳說，他們了解縣內很多竹科爸媽在經濟的育兒條件上沒問題，但是育兒環境或福利政策才是所有青年是否敢生、敢育的問題，所以致贈新生嬰兒寶寶禮袋協助爸媽只是縣府的第一階段優化育兒政策的措施，後續還會繼續研商整體育兒環境如何優化，讓大家在好的育兒環境中能有更多支持和支援。

至於這個寶寶禮袋的領取方式，陳建淳說，新生兒出生後，到所在戶政事務所辦理出生登記當場就可領取，如果是線上登記的父母，只要把線上資料列印出來，拿到新竹縣內的任何一個戶所都可領到。

新竹縣4月1日起，所有完成出生登記新生兒都可以獲得的「寶寶禮袋」。（記者黃美珠攝）

1名年輕爸爸背上縣府送的「寶寶禮袋」，用禮袋內的推車掛勾，把自己和寶寶推車繫牢。（記者黃美珠攝）

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