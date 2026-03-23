傳基隆市府已核定台電協和電廠應變計畫 環團主張公開

環團23日舉行「協和電廠 先除役.後整治.拒絕核火.要四能」記者會。（記者廖振輝攝）

環境部去年9月將協和電廠公告為土壤污染整治場址，台電送應變必要措施計畫向基隆市府申請先拆除1、2號機，台灣蠻野心足生態協會等環團今（23日）指出有傳聞基隆市府已核定計畫，認為此案涉及公安，基隆市府應公開內容。

協和電廠內部有4部燃油機組，台灣蠻野心足生態協會理事長暨守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電以「應變必要措施計畫」為名義，申請基隆市府同意先拆除1、2號機，基隆市府就台電的申請案曾開過1次會議，但沒有開放公民參與。

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王醒之指出，外傳基隆市府已經核定，認為若此案申請通過，將會讓協和電廠內部呈現部分商轉、部分拆廠，又因協和電廠地下管線與污染土壤清運問題等，認為會提高工安事故及二度污染的風險，主張基隆市府應該要公開相關內容，並接受全民檢視。

環團強調該應變計劃就是偷吃步，呼籲基隆市府應該比照桃市府當年處理RCA案，公開土壤污染資訊，也要讓3、4號機停止污染，也認為要放棄協和四接，要將資源用在潔淨能源。

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