加速AI轉型 台師大首度外校延攬副校長

台師大宣布借調中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，今天正式上任，是台師大首度向外校借將出任副校長。今年亦榮獲教育部學術獎。（台師大提供）

面對人工智慧（AI）重塑高等教育樣貌，國立台灣師範大學今（ 23）日宣布，借調國立中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，台師大校長宋曜廷說明，這是台師大首度向外校借將出任副校長，為校務發展注入新動能。

宋曜廷表示，楊鎮華長期深耕人工智慧、學習分析、教育雲與數位學習等領域，並倡議「以人為本的永續AI」與精準教育理念，其專業與台師大推動AI融入教學、研究與行政的發展方向高度契合。

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楊鎮華今日上任台師大副校長，也榮獲今年教育部學術獎殊榮。校方表示，台師大將從三大面向加速轉型，首先在「加速AI導入與校務轉型」方面，將整合其教育雲、學習成效分析與AI應用的經驗，推動AI全面融入教學與行政體系，強化學生學習支持系統，並提升校務治理效率，打造具師大特色的智慧教育模式。

其次，在「強化跨域人才培育與延攬」方面，將深化「文理共榮」的跨域學習策略，培養具備科技素養與人文關懷的新世代人才，同時強化國際人才延攬機制，提升整體競爭力。

第三是「借重高教行政與國際學術影響力」，楊鎮華曾任教育部資訊及科技教育司首任司長，亦具中央大學研發長及高教深耕計畫執行長經驗，兼具政策視野與實務能力，將有助於台師大強化國際學術鏈結與全球能見度。

楊鎮華在精準教育與學習科技領域具開創性貢獻，提出以「診斷、預測、治療、預防」為核心的精準教育模式，透過學習分析與大數據技術，協助教師掌握學生學習歷程與困難，進而優化教學策略，此理念奠定台灣學習分析研究基礎，也透過台日數位學習聯盟與國際合作平台推向全球，對教育創新產生深遠影響。

楊鎮華在擔任教育部資科司長期間，主導規劃我國首個全國性數位學習計畫，推動教育雲建置、數位資源整合與學術網路升級，將TANet骨幹頻寬提升至100G，為全國近500萬師生打造穩定的數位學習環境，近年深化「以人為本AI」與「數位永續」理念，強調AI發展應兼顧倫理、人性與環境責任，亦投入AI碳足跡與綠色學習模型研究，倡議降低運算對環境的衝擊，呼應全球永續發展趨勢。

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