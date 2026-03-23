南投種瓜溪復野 95歲素人藝術家創作帶路鳥引路

95歲的素人藝術家王萬春（中），介紹其創作的帶路鳥。圖左為許秋容教授，右為國姓鄉長邱美玲。（許秋容提供）

南投縣國姓鄉種瓜溪，在中興大學生命科學系教授許秋容努力下復野成功，近日由在地95歲素人藝術家王萬春創作帶路鳥等動物雕塑品引路，盼讓種瓜溪復育區更易親近，昨（22日）啟用並進行春植，讓種瓜溪生態復育計畫持續與社區永續共榮發展。

國姓鄉北山村的種瓜溪，原本有綿延數公里的水泥護岸，許秋容與同是生態學者的澳洲籍丈夫彼得為了親近自然，2018年買下種瓜溪畔的一處合法農舍準備安居，卻發現種瓜溪兩側有綿延數公里水泥護岸及層層固床工，成為水中生物難以越過的障礙。

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夫妻倆成功說服水利單位從2023年起陸續打除近400公尺長的水泥護岸，讓河床樣貌煥然一新，動、植物也重新回來繁衍，並透過中興大學USR團隊「環境韌性與永續—生態復育森川里共榮」計畫，持續進行生態復育。

惟種瓜溪復育區的山路狹小且岔路多易迷路，農村水保署等單位因而補助經費，透過王萬春老先生創作小白鷺、台灣藍鵲、竹雞、翠鳥、花嘴鴨及穿山甲等在地動物雕塑品，沿途豎立引路，昨舉行啟用儀式，並邀請當地茅埔社區民眾進行春植，種下金銀花等植物。

許秋容看到當地老農以友善農法種植的橄欖沒人收購掉落滿地，但橄欖園卻成穿山甲溫暖的窩，也委由友人製作「種瓜溪橄欖穿山甲披蕯」，昨也在活動中與大家分享，推廣在地健康美食。

許秋容表示，期望種瓜溪可以逐漸恢復健康的溪流生態系，做為推動環境教育的優質場域，並讓人和自然和諧共榮，帶動地方綠色產業鏈的永續發展。

南投國姓鄉種瓜溪復育區，沿途設置帶路鳥引路。（許秋容提供）

南投國姓鄉種瓜溪復育區進行春植，種下金銀花等植物。（許秋容提供）

中興大學USR團隊「環境韌性與永續—生態復育森川里共榮」計畫，積極推動南投國姓鄉種瓜溪復育。（許秋容提供）

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